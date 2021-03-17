侯佩岑和母親日前登上陸綜《婆婆和媽媽》，外傳因為節目酬勞高達6500萬台幣，讓林月雲再度提及過去2度介入閨蜜婚姻當小三的過往，未料掀起一面倒的批評聲浪，如今傳出該節目會鎖定侯佩岑，並砸重金邀請她上節目，主要關鍵在於前男友周杰倫。

根據《聯合報》報導，侯佩岑在大陸演藝事業逐漸起步，為何該節目就肯砸酬勞6500萬台幣，邀請母女倆一同上節目，一名狗仔透露與天王周杰倫有極大關係，主要是他歷任交往過的女友當中，侯佩岑比起蔡依林、昆凌更受大陸網友關注，除了和她備受關注的出生背景有關之外，與周杰倫及連勝文的情史，也因為男方分別是歌壇、政壇赫赫有名的人物，多次躍上媒體版面，成為網友茶餘飯後討論的話題，更創下極高點閱率，才被相中邀請上節目。

對於侯佩岑母女被網友罵翻，資深媒體人許聖梅吐露無論侯佩岑或林月雲，經濟狀況都相當好，不會為了這筆酬勞再度提起「小三過往」，推測是侯佩岑近年在大陸漸漸走紅，對於此實境節目的邀約，有難以拒絕的壓力才答應，至於讓林月雲願意點頭上節目提起這段過往，「可能是畫下一個句點，也是一個交代」。

侯佩岑事後強調母女倆沒有傷害任何人的意思，對於造成種種紛擾由衷感到抱歉，不過仍舊難以平息網友怒火，未料節目最新一集中，黃子佼和孟耿如出現跟侯佩岑一家聊天，黃子佼談到感情觀時，認為愛應該要讓全世界知道，林月雲此時脫口：「你跟我的理念一樣，要說出來我愛你」，對照過去第三者黑歷史，讓網友痛批十分傷人。

(中時新聞網)