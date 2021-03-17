10年期美債殖利率重返1.6%，但周二（16日）美股4大指數漲跌互見、沒有大幅波動。美專家指出，美債殖利率今年底可能升至2.25%，明年或飆破3%，促使聯準會2022年啟動升息的腳步。

CNBC報導，富國銀行證券部門策略主管Michael Schumacher表示，拜登政府巨大的財政刺激措施，以及疫苗接種加速等多項因素拉高殖利率。他認為聯準會（Fed）主席鮑爾不會對美債殖利率上升採取任何干預措施，並將其視為經濟復甦的信心指標，暗示這是長期保持低通膨的結果。

今年以來，10年期美債殖利率上漲了77%，周二收在1.62%。

「鮑爾已表態願意讓通膨一段時間內維持高於2%的目標。」Schumacher說，不排除今年10年期美債殖利率升高到2.25％，明年可能突破3%，屆時將促使聯準會於2022年啟動升息，比華爾街預期的時間來得早。

近期債市飆升成為全球市場關注焦點，債券天王葛洛斯表示，目前透過期貨市場放空美國10年期公債，並稱債市熊市將會持續，還預測未來幾個月通膨率將急劇上升，甚至達到3%、4%，迫使聯準會主席鮑爾暫停原定到2023 年的低利率政策。

葛洛斯效力PIMCO40年，曾是全球最大債券基金經理人。2014年加入 Janus Henderson Group 後績效表現不如以往，隨後於 2019 年退休。

(中時新聞網)