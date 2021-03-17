連鎖迴轉壽司店壽司郎近日推出諧音折扣活動，只要名字裡有「鮭魚」2字就能免費吃壽司，掀起一股改名潮，一名男子為了吃免費壽司去改名「許星光流連擊鮭魚」，結果媽媽急力勸阻，告訴他「你已經改過名了」，只剩一次機會，讓男子臉綠，因為他已經改好名字，媽媽傻眼「你會永遠叫鮭魚」。

壽司郎推出3月17日起至3月18日，只要姓名中有「ㄍㄨㄟ」、「ㄩˊ」同音者，用餐5折起；若是同音同字者，直接「全桌免費」，讓網路上掀起一股改名鮭魚、揪團吃壽司的風潮，一名網友昨天在PTT發文，發現改名鮭魚去吃免費壽司的人，仔細看年紀似乎都差不多，都是20歲左右的年輕人，並PO出多張身分證，像是「洪鮭魚」、「謝窩鳴人鮭魚」、「潘同鮭魚盡」等，其中一則LINE對話節途中，媽媽一句「你會永遠叫鮭魚」更是讓網友笑翻。

該則LINE對話中，兒子問媽媽：「我可以去改名嗎？」，一次改名只要50元，等於花100元吃鮭魚，怎麼算都不虧，等吃完免費壽司再改回來就好，但是媽媽不同意，急勸兒子「我買給你吃就好，去好市多買一盒給你不夠嗎？改名字只有一次，改了就改不回來」，兒子回「有三次，我查過」，此時媽媽才說出驚天秘密「三次不是都你改的，小時候就被我們改過了，你只有一次」，讓兒子傻眼，PO出自己已改名的身分證「許星光流連擊鮭魚」，嘆氣「算了，反正我沒次數了」，媽媽最後還補他一槍「你會永遠叫鮭魚」。

得知兒子改名鮭魚時，媽媽無奈了：你會永遠叫鮭魚。(翻攝自PTT)

對此，網友笑翻：「對新世代無所適從的老人看到小朋友亂改名崩潰了XD」、「哈哈沒次數笑死」、「小時候被改過 哭啊」、「永遠都叫鮭魚XD」、「最後一次改名也花在這上面，瘋了吧」、「完了..兩次改名扣打永遠叫鮭魚... 」、「如果是真的 長大之後會後悔幹過這種事情」。

根據各縣市民政處戶政科規定，姓名粗俗不雅或特殊原因改名者，以三次為限，但未成年人第二次改名，應於成年後始為之。已經改過一次名字，若要改回原名，仍以第二次改名計算，所以該名男子還是能改回原本的名字，不會一輩子叫「許星光流連擊鮭魚」。

(中時新聞網)