110年度大學繁星推薦放榜，南崁高中今年共計有89人上榜，國立大學40人，不僅成績亮眼，更是繼105年度後再度奪得「雙臺大」的優異表現！除了雙臺大之外，還有兩位錄取國立政治大學，此外，國立清華、交通、成功大學皆榜上有名外，另有多人同時錄取臺師大、中央、中興、中正、師範大學及教育大學等頂尖大學，可說是「繁星熠熠，閃耀奪目」。

學測榜首鄧琳同學，如願錄取台大物理治療系，謝今崗同學錄取台大生命科學系，兩人雖同樣推薦三類組科系卻能雙雙上榜，校長陳家祥表示，這要感謝高三導師、輔導室及各處室行政同仁竭盡心力協助學生模擬撕榜、老師間彼此交換意見，互相合作，才能共同為學生做好生涯輔導，讓這麼多學生適得其所，推甄錄取想要的校系！

錄取國立清華大學的蔡博安同學，當初以會考5A成績選擇南高數專班就讀，是單親家庭的孩子，求學過程中也曾經一度因家庭經濟因素而短暫打工，然而環境並未使他放棄上進，努力維持校排和學測好成績，如願錄取清大；此外，陳禹彤同學錄取成大物理治療系，禹彤說會選擇物理治療系是因為自己曾經是跆拳道選手，因為受傷後接觸物理治療，也曾經在高一、二時到澎湖做醫療服務，奠定了她想成為運動選手後盾的想法。

錄取政大法律系的翁醇真同學，當年以3A2B成績選擇南高專長班就讀，國中時期的她曾是舞蹈班選手，卻因為壓力過大導致生病暴瘦，會考後原本可選擇桃高或內壢高中，但最終想以繁星優勢選擇南高，到南高就讀的她，個性變開朗了，身體也恢復健康，她回想還好當初選擇南高是正確的！另有一位錄取國立政治大學的薛浩璿同學，他的哥哥和姐姐也是南崁高中畢業的高材生，當年雙雙考上國立成功大學，薛浩璿依循兄姊的腳步選擇南高，如今也如願考上政大。

校長陳家祥表示，南崁高中的優異表現歸功於全體教師的認真教學、家長會的全力支持以及學校良好的讀書環境，給予學生全力支援，升學成果的大幅推升，就是南高辦學的成效展現！

(中時 )