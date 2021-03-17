德州總檢察長周二宣布，又有四個州已經加入德州與其他州針對Alphabet旗下谷歌公司提起的訴訟，這些州指控谷歌違反反托拉斯法，以進一步強化本就已佔主導優勢的廣告業務。

德州總檢察長帕克斯頓（Ken Paxton）表示，新加入本案的是阿拉斯加州、佛羅里達州、蒙大拿州、內華達州與波多黎各，使這件去年12月提起的訴訟案原告達到15個州與領地。

本案是美國聯邦政府或州政府去年針對谷歌提起的三項訴訟案之一。

在宣布訴訟案的新進度時，帕克斯頓與其他總檢察長亦透露一些有關於谷歌與臉書關係的訊息。修改後的訴狀指出，臉書與谷歌合作，以識別使用蘋果產品的用戶，但未提出詳細說明。

近年來，蘋果在其Safari瀏覽器與iPhone手機上增加一些功能，阻止廣告科技公司以侵犯隱私的方法追蹤用戶，其中一些廣告科技公司試圖找出規避措施。

修改後的訴狀亦指出，自2015年開始，谷歌可以查看來自臉書WhatsApp服務的訊息，用戶將這些訊息備份到谷歌Google Drive雲端儲存系統。谷歌知道用戶對該公司取用資訊的做法毫不知情，卻沒有採取任何措施糾正這種誤解。

因為與WhatsApp合作，Google Drive到2016年6月已新增了將近2.5億個用戶。

帕克斯頓在聲明中表示，我們的聯盟要谷歌為其違法行為負責，並促使谷歌在未來改變做法，我們有信心，透過鉅額罰款，谷歌勢必得為其不當行為付出代價。

谷歌正在反擊這些指控，而法院排定於周四進行的聽審，應該也會討論谷歌所提出將本案從德州聯邦法院移至加州的請願書。

臉書、谷歌與蘋果尚未回應媒體置評請求。

(時報資訊)