近期新台幣匯價盤中「27」字頭不復見，匯銀分析，主要是投信及壽險公司ETF匯出需求增加，帶動台幣走跌向28.3靠攏，後續須持續關注ETF匯出續航力道及美國FOMC會議結果。

今早台北外匯經紀公司以28.25開盤，盤中震盪區間在28.342~28.245元間，而午盤以28.336元暫收，貶值7.3分。今盤中匯價已經貶破28.3元。

匯銀表示，除了投信ETF匯出外，壽險海外ETF投資美元買盤也支撐美元走高，此外，油款及進口商進場買匯，加上國際美元走強令非美貨幣承壓，新台幣匯價走弱，今盤中匯價貶破28.3元，若下午外資買賣超數據公布，外資仍站在賣方，則將有利新台幣匯價回貶。

拜登1.9兆美元紓困案通過，市場預期美國經濟復甦腳步加快，美債殖利率仍有上揚風險，若Fed釋出緊縮訊號，市場熱錢不排除撤離新興市場。Fed主席鮑爾(Jerome Powell)將於17日(周三)下午召開會後記者會，其對利率政策看法，以及是否調整現行購債計畫，引發投資人密切關注。Fed還將發表新的經濟前景和利率預測，市場猜測，Fed官員可能會在2023年前啟動升息。

(時報資訊)