嘉中「漂亮寶貝」杞亮昀是跆拳道高手，繁星通過陽明大學醫科第一階段。（杞亮昀提供）

嘉義女中繁星上榜人數倍增，師生欣喜。（嘉義女中提供）

大學學測繁星放榜，嘉義女中共43人榜上有名，其中8人通過第8學群（醫學系、牙醫學系）第1階段，人數比往年倍增，質量創歷年最佳成績；嘉義高中有30多人，其中9人通過第8學群，6年未補習的許軒誠通過台大醫科第1階段。

嘉中表示，該校有30位學生上榜繁星，且一半以上是國立大學，其中有9位通過醫牙申請，將準備第二階段面試，21位已經確定錄取大學，許軒誠念國高中6年未補習，通過台大醫科，柔道高手「漂亮寶貝」杞亮昀通過陽明大學醫科。

嘉女教務主任連珮瑩表示，去年有27位學生上榜繁星，今年倍增為43人，且有8位通過第8學群醫學系、牙醫學系的學生，將參加國立陽明大學、高雄醫大、中國醫藥大、長庚大學、慈濟大學、成功大學、台北醫大等校的醫學系或牙醫系的第二階段面試。

連珮瑩表示，由於繁星採計校內成績表現，本次錄取人數大幅成長，主要歸功於學校完善輔導、提供學生完整模擬選填，以及繁星推薦委員會改為採用資訊系統與「變動比序」方式，共同協助學生進行更精準的志願選填對應。

嘉女校長蔡枳松表示，學校規畫各式推甄面試教戰講座，4月初也大規模模擬面試，針對指考考生也按照同學優弱勢科目規畫衝刺進度，必能再創佳績，再攀高峰。

(中時 )