鳳梨外銷受阻，台灣掀起吃鳳梨幫助果農的熱潮。知名手搖飲「SHARE TEA歇腳亭」挺農民不落人後！除了原本熱賣的”爆爆水果茶”裡有一整片的金鑽鳳梨，也將在3/19(五)再推出三款使用金鑽鳳梨果泥搭配不同配料像是人氣粉條、濃郁香草冰淇淋與清爽茉香綠茶的全新飲品，除了喝得到鳳梨的酸甜清香，還能嘗到豐富的口感，要在這一波鳳梨熱潮中脫穎而出。

SHARE TEA歇腳亭的「金鑽鳳梨粉條綠」每杯50元，嚴選台灣金鑽鳳梨製作的酸甜鳳梨果泥，加入Q彈粉條，搭配茉莉花香綠茶，有清新果香與回甘茶香，還有粉條可以咀嚼，層次豐富有趣。「香草鳳梨雪沙」75元，嚴選台灣金鑽鳳梨製成的酸甜鳳梨果泥打成的冰沙，加入一球香草冰淇淋與超多的Q彈粉條，清涼度與咀嚼感都滿分。「冰淇淋鳳梨綠」70元，嚴選台灣金鑽鳳梨製成的酸甜鳳梨果泥，加入一球香草冰淇淋，搭配茉莉花香綠茶，清爽甘醇中帶有迷人甜香。

(工商 )