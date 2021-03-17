港星溫碧霞是演藝圈著名美魔女，54歲仍保有凍齡美貌和火辣身材，近日她曬出在飯店的隔離日常，一系列的運動照展現完美曲線，不過卻被網友發現她私下邋遢一面。

溫碧霞日前在上海隔離時，頻繁在微博曬出隔離日常，她也透露在這14天內，每天都運動所以瘦了，並感謝朋友每天給她送吃的，讓她的隔離生活多了不少樂趣，出關後她要努力投入工作。

溫碧霞仍維持好身材。(圖／翻攝自微博)

溫碧霞被子沒摺被網友指邋遢。(圖／翻攝自微博)

而她也曬出一組運動美照，只見穿著白背心搭牛仔短褲的她，大秀完美曲線，不僅皮膚緊緻無瑕疵，一雙雪白纖細長腿和零贅肉小腹更是吸睛，好身材完全看不出已54歲。

不過有網友卻把焦點放在她後面的床上，直指她應該先整理房間再拍照，「被子窩成一坨，沒有整理，看起來相當淩亂」，而且被子還有一角已掉到地上，讓網友也指責她就算不摺被子，但掉地上應該撿起來。

但仍有不少粉絲仍被她好身材給嚇到，「姐姐的身材真的絕了」、「比十八的女孩還年輕漂亮」、「看不出歲月的痕跡」。溫碧霞和富商老公何祖光結婚多年沒有生子，僅領養一個兒子，她也在節目透露不生子原因。

溫碧霞坦言因為愛漂亮怕身材走樣，加上也怕見血，因為看過姊姊生孩子過程，覺得很可怕，所以乾脆不生，雖然夫妻倆因為工作聚少離多，曾傳出婚變，不過她也感謝老公接納她的一切，包括沒有生育這件事。

(中時新聞網)