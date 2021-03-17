工商協進會理事長林伯豐17日坦承，有政府官員詢問他是否願意率先打，「我願意！」他說，他願意先施打。

ＡＺ疫苗引發血栓副作用，歐洲多國暫停施打。而台灣目前只有拿到AZ疫苗，同時目前施打意願的第一波有意願者大約6萬人，第一線人員占43％，第二線人員占28％，整體意願大約33％。也就是說，目前僅三成醫護人員願意接種。

林伯豐17日出席三三會例會時，被問及是否願意施打疫苗時，坦承有政府官員詢問他是否願意率先施打，他說：「我願意！」

林伯豐進一步指出，健康的人施打疫苗後，會產生抗體，如果施打後真出現問題，以台灣高水準的健保、醫療體系，「在台灣治療，還是最好的。」

雖然願意率先施打，林伯豐還是認為，相較國際已明顯落後，因此強烈建議政府多元採購疫苗，凡是經過WHO認證的國外疫苗，都可考慮納入採購對象，不要排除任何一個國家，同時也應繼續、積極的提供資源協助國內業者研發國產疫苗，對國內研發的疫苗不要有太多的限制。

(工商 )