香科年 燒王船印象。（旅遊經提供）

香科年 燒王船印象_攝影：許進義

【旅遊經 洪書瑱報導】

臺南各大香科孕育豐富的藝陣文化，多數為三年一科，想欣賞或研究相關廟宇文化得看準時間前往，所謂「香科」為台灣西南沿海對神明「繞境」活動的特有稱謂，目的在祈求地方平安，今年香科活動期間自3月20日起至5月31日止，而活動中，最具代表性的莫過於列為國定民俗的西港慶安宮刈香活動，其他正統鹿耳門聖母廟、鹿耳門天后宮、安定蘇厝真護宮及長興宮等，也有特色香科活動辦理。

素有「眾神之都．藝陣之鄉」美稱的台南，今年香科打頭陣的真護宮主委陳榮春表示，真護宮往年均是第一間舉辦香科的宮廟，今年也不例外，考量防疫重要性，真護宮秉持防疫第一、民俗優先的精神，借助市府防疫的專業及自身辦理香科的經驗，準備好各項防疫措施，甚至還有防疫指揮車可現場提供參加民眾口罩，希望今年香科活動可以順利圓滿。

西港慶安宮總幹事方一峰表示，西港香是國定民俗，而台南是以文化起家的城市，除了有靜態的古蹟外還有動態的陣頭文化，此次疫情關係在遶境的因應措施上有許多困難，廟方都會結合眾人力量一一克服，慶安宮此次還將在5月9日(農曆3月28日)辦理武林大會，邀請台南境內文武陣頭一起共襄盛舉。

大合照

西港金獅陣

大香科年佳作_攝影：李建生_白鶴陣精湛表演_安南區

台南觀旅局長郭貞慧表示，黃偉哲市長非常重視在地文化活動的展現，加上台南廟宇數為全台之冠，有登錄的就有1,600多間，代表台南除了美食、古蹟外，特色民俗活動更是必訪重點，如今年的王船祭、瘟王祭、土城香等。觀旅局為了讓更多人體驗及認識香科典故與廟宇文化、順遊周邊景點，特別整合5間舉辦香科活動的廟宇及周邊28處景點舉辦集章抽獎活動，只要在活動期間，集章卡蓋滿1香科廟宇及1指定景點戳章，並將集章卡寄回指定地點即可參加抽獎，獎項包含腳踏車、台南景區特色遊船船票、藝陣文創品，以及屆時最鮮甜又當令的台灣鳳梨等獎品，獎品總價值近新臺幣10萬元。除了集點抽獎活動外，遊客在香科廟宇打卡可憑打卡畫面於廟宇兌換小禮物，每間廟限量500份，送完為止，台南的旅宿業者也沒有缺席，活動期間共有19間台南旅宿業，參與配合香科活動提供優惠方案，最高折扣達45折！為了讓外國朋友認識台南香科特色與了解活動資訊，活動網站亦有英文版供查詢，並針對各香科廟宇及周邊景點建置了My map，讓遊客可以更快速規劃要參訪的香科廟宇及景區路線，安排行程中旅宿及查詢集章卡索取點。

今年也特別邀請熱中藝陣文化的國外網紅衛斯理拍攝此次的活動成果。今年推出「臺灣演藝」－香科藝陣推廣活動，除了安排「英文導覽課程」要輔導學員用英文介紹臺南的傳統藝術及遶境文化給外國朋友外，並規劃有「攝影體驗營」，將邀請得獎攝影師與大家分享香科拍照重點，包含如何用陣頭攝影站上國際舞台、瞭解拍攝陣頭時的竅門及應遵守的活動禮儀，名額有限；文資處也在此時舉辦「無影藏」影像競賽，今年總獎金高達45萬。

今年的香科特別規劃辦理「西港刈香三部曲」，包含去年12月結合西港在地商圈的首部曲，今年3月27、28日並將以西港金砂里花旗木的桃紅宴作為第二部曲，而5月底則由列為國定民俗的「台灣第一香」西港香擔綱壓軸的第三部曲，要將西港的在地特色文化一次報給大家認識。

也提醒欲前往的民眾，在香科期間至臺南的廟宇及景點走走之際，應遵守廟方的科儀禁忌及防疫規定，尊重在地文化、深化旅遊在地體驗。相關訊息，可至2021臺南香科年活動網址(

)查詢！2021臺南香科年整合map(

)！

※.海報──

圖：台南觀光旅遊局觀光行銷科提供

(中時新聞網)