華家經營的火鍋店暫停營業。（王揚傑攝）

陳姓傷者的母親從事資源回收，上午到醫院探視兒子。（王揚傑攝）

新北市新店區復興里里民旅遊不幸發生6死39傷重大交通事故，其中經營火鍋店的華寶星、溫春香夫婦同時離世，今（17）日火鍋店暫停營業，目前接手經營的兩個兒子上午匆匆打理店內事務後，已趕到北市第二殯儀館辦理父母的法會。

華寶星的二兒子說，父親開這家麻辣火鍋店已30多年，現在是由哥哥接手，父母經常和里長一同出遊，這次旅遊也沒特別打電話回來；話說到一半，華子已無法壓抑情緒，眼淚不停落下，掩面啜泣，對事後釐清事因、責任追究等問題，都茫然搖頭。

至於華家的長子仍在店內忙碌著臨時要暫停營業的事務，期間接到家人打來的電話，他回應「下午法會做完就會回去」，態度看似堅強，但在旁人看來卻感到格外心酸。

據了解，華家在附近還有一家店面租給韓國料理店，韓國老闆用不流利的國語說，聽到消息很震驚也很難過，平常他們家的火鍋店店休時。全家都會來店裡用餐，夫妻為人和善，待人都很親切。

另位重傷的陳姓男子已轉回新店慈濟醫院，上午他的母親到醫院探視，從事資源回收的陳母說，兒子在慈濟醫院排班開計程車，除了有兩個讀國中的小孩，還要照顧有精神障礙的弟弟，全家都要靠他一人支撐，以後不知該怎麼辦。

(中時 )