宜蘭蘇花公路16日下午發生重大車禍，遊覽車撞山壁造成6死39傷。台北市議員游淑慧特別查了出事的通運公司評鑑記錄，發現資料停在105年，質疑是官網從未更新？或這四年都怠惰評鑑？沒有確實做到管理和汰劣換優，要求公路總局必須給交代。

游淑慧今在臉書指出，2019年曾接到一個選服案，是關於遊覽車的評鑑，陳情人為一名遊覽車業者，陳情事由是「交通部公路總局遲遲不依法定期評鑑，讓他很困擾」。

為什麼該業者急著被評鑑？游淑慧表示，因公路總局會發文給機關或學校，要求辦理旅遊活動，應儘量使用經公路總局評鑑為甲等以上遊覽車公司之遊覽車，而公路總局也設有網站提供查詢，因此業者當然希望接受評鑑後有機會被推薦。

蘇花公路16日發生嚴重車禍，該遊覽車業者評鑑資料停在105年。（圖／摘自公路總局網站）

該陳情內容也讓游淑慧感到相當困惑，她說，根據遊覽車相關評鑑辦法，公路總局本來就該定期評鑑；而陳情人告知，公路總局已超過兩年未辦理評鑑了，最後一次是105年。因此蘇花車禍發生後，游淑慧特別查了一下，發現出事的通運公司評鑑記錄仍停在105年。

游淑慧質疑，如果是官方網站從未更新，那這個網站對民眾來說毫無參考價值；或者是這四年都怠惰評鑑，沒有確實做到管理和汰劣換優？究竟理由為何，游淑慧要求公路總局必須對外交代。

據了解，事發前游姓駕駛開車4小時多，沒有過勞問題。至於詳細事故原因，檢警將查看行車紀錄器、周遭監視器畫面，進一步勘驗釐清。此外，新北市交通局長鍾鳴時今指出，因該公司位於板橋，17日已發函公路總局務必針對該公司同款車型的遊覽車召回檢驗，以預防再發生事故。

(中時新聞網)