蔡詩潔說，她從小就喜歡動手操作，起初練習時面對龐大的機台有點害怕，但經過不斷的練習慢慢克服對機器的恐懼，希望未來可以繼續朝著更專業的車床領域邁進。（二林工商提供／吳建輝彰化傳真）

國立二林工商深耕國中技藝教育有成，指導鄰近多所國中學生，一共奪下18個獎項，為彰化西南角的技藝教育，開出豐碩成果。（二林工商提供／吳建輝彰化傳真）

109學年度彰化縣國中技藝競賽於日前落幕，其中來自二林高中國中部的蔡詩潔同學，是這次縣內車床類組唯一的女選手，打敗許多男生拿下全縣第4名的佳績，蔡詩潔說，她從小就喜歡動手操作，起初練習時面對龐大的機台有點害怕，但經過不斷的練習慢慢克服對機器的恐懼，希望未來可以繼續朝著更專業的車床領域邁進。

蔡詩潔表示，訓練過程中雖然很辛苦，但是很喜歡與老師在討論過程中，激發出不同火花，調整自己的工序，還自創一套「蔡氏車床操作工法」，問到最喜歡的項目，她則說最喜歡「夾工件」，這個項目她最有心得，歸納出圓柱體不同切削面，效果大不同，能將遠本需要3至4小時的工時，縮短到2小時完成。

蔡詩潔說，每周到二林工商練習技術，感謝老師不厭其煩的指導，未來希望可以讀機械科，繼續專研車床技術，畢業後能從事相關工作，來幫忙改善家裡的經濟，指導老師周英祐表示，詩潔擁有強烈的企圖心，對自己的要求也相當高，個性十分內斂沈穩，加上訓練過程中不怕苦，也從不喊累，她相信這是詩潔能得獎的關鍵。

二林工商校長劉玲慧表示，一般車床競賽組別女生就很少了，要拿到獎項的就更少，詩潔主動積極從不喊累，時常到工廠巡視時，都會看到詩潔安安靜靜的守在機台前練習，有幾次身體不適仍不放棄練習機會，堅守崗位練習，讓師長們都很不捨，但也感到十分驕傲。

國立二林工商深耕國中技藝教育有成，指導鄰近多所國中學生，利用每週三時間到校研習，這次勇奪商業記帳、中文打字、鉗工、砌磚、室內配線及車床等組別的前五名，工業配線及英文打字組競賽，一共奪下18個獎項，為彰化西南角的技藝教育，開出豐碩成果。

(中時 )