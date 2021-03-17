基隆市民上午從就業中心六堵分站一路步行至荒川公司前，舉著「不要工廠空汙」、「反空汙救孩子」白布抗議。（陳彩玲攝）

基隆市議長蔡旺璉（右三）聯合，百福、實踐、堵北、六堵里辦公處到荒川化工公司陳情。（陳彩玲攝）

基隆市六堵工業區台灣荒川公司主要生產化學用品，2010年迄今，曾因排放標準不合格遭開罰，市民反應，廠區時常排放二甲苯、甲醛等廢氣，相當難聞，擔心引發器官病發或致癌，基隆市議長蔡旺璉聯合，百福、實踐、堵北、六堵里辦公處到荒川化工公司陳情，荒川董事長王廣成拿出檢驗報告指，近年已改善場內設備，並無不法。

荒川公司主要使用丙三醇、異物四醇、甲醛等化學原物料，生產化學造紙助劑、水性松香酯增黏劑、松香變性樹酯、酚醛樹酯等化學用品，2010年至2018年陸續因排放煙囪不符合標準，遭依空氣汙染防治法開罰，總計50萬元罰鍰。

里民反應，六堵工業區一帶時常飄散異味，狀況已經長達數十年，皆未改善，上午從就業中心六堵分站一路步行至荒川公司前，舉著「不要工廠空汙」、「反空汙救孩子」白布，抗議呼喊；百福里長何孟翰表示，工業區排放的廢氣不斷從基隆河飄散而來，百福里位在下風處，是最嚴重受災戶，並怒批，荒川的排放值雖然符合標準，但聞起來相當不舒服，對健康也有影響，要求市府正視。

蔡旺璉表示，六堵工業區造就地方很多就業機會，但十幾年來聞到很多不好的味道，這次視察主要了解工廠排放的氣體是否會影響身體，如果工廠有需要修改的地方，會要求改善機器，今天不是為了抗爭，只是要爭取居住正義，要業者給予社會交代。

對此，荒川董事長王廣成回應說，自2010年遭開罰後，不斷改善場內環保設備，斥資6176萬元改善，包括設置活性碳、不織布過濾器，鍋爐系統全面更換天然氣，更新防治設備洗滌塔等，並提出焚化爐、熱煤鍋爐等檢測報告，排放值皆符合標準，皆遵循法律規定。

(中時 )