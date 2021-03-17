繁星放榜，彰化成績亮眼，多達40人上榜、19人順利錄取台、清、成、政、陽明交大等頂尖大學，彰化女中3年前以5A＋＋作文六級，進入的數理資優班學生周亭汝如願錄取中國醫藥大學中醫系，楊采妮則錄取台大政治系。

彰化女中數理資優班學生周亭汝，三年前以5A＋＋作文六級分，畢業於福興國中，媽媽是彰女校友，想成為媽媽的學妹，第一志願彰化女中。大學繁星放榜，亭汝如願錄取中國醫藥大學中醫系，她說，從小身體不舒服時，媽媽就帶她看中醫；考前為了紓壓，也請中醫師幫她調理身體，就讀中醫系是心中最理想志願。

彰化女中楊采妮同學，3年前也以5A＋＋作文六級分畢業於陽明國中，因為對公民議題有興趣，繁星推薦台大政治系，順利錄取。

大學甄選入學繁星推薦於3月17日放榜，彰化女中11人順利錄取台、清、成、政、陽明交大等頂尖大學，針對通過醫學科系第一階段學生，本校除了辦理PBL課程之外，導師及任課老師們亦積極協助孩子進行模擬面試，期盼協助參加醫學系繁星推薦同學能金榜題名。

彰女校長陳香妘表示，學校積極協助同學進行個人申請入學報名相關作業，辦理入學落點講座，邀請高三導師、家長、高三同學參加。另外，也邀請大學教授依照科系類群進行校內模擬面試，並規劃各式推甄面試教戰講座。針對欲參加指考考生，各科師長們亦持續協助按照同學規劃衝刺進度，再創佳績。

(中時 )