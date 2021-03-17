高雄市地政局17日舉行今年度第一季開發區土地標售，共釋出9標9筆土地，總底價約12.5億元，共吸引35封標單競標，脫標率約77.78％，其中，87期重劃區1115.05坪建地，由皇苑建設以每坪59.1萬元拿下，突破隆大營造去年9月所創下的每坪51.8萬歷史紀錄。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐分析指出，政府從去年底陸續祭出打炒房政策，對預售屋市場，產生一連串震盪，因此，部分財力有限、仰賴預售模式周轉資金的中小型建商，投標意願便收斂許多。

她說，從高雄此次土地標售的總標封數及各筆溢價率，不難看出，競標熱度較去年略有降溫，不過，打炒房政策對自住市場影響層面不大，剛性買盤依然穩建，這也讓不少實力雄厚的大建商，對銷售利基仍保有十足信心，因此，有不錯的標的釋出，依然是「地照買、房照蓋」，使得此次標售仍繳出不錯的成績單。

此次備受矚目的岡山87期重劃區土地，在去年9月第三季的標售中，由隆大營造標出每坪51萬元的高單價，高雄地政局此次再推出的1115.5坪超大面積標的，就位於隆大營造去年得標基地的正對面。

這回共有7封標封競標，吸引包括皇苑建設、達麗建設等建商競標，最終，由皇苑集團以郭姓自然人名義，加碼超出底價約2億元，總價約6.58億元購得，換算每坪單價約59.1萬元，突破隆大營造所創下的每坪51.8萬元歷史紀錄，溢價率達47.78％，勇奪此次標售的最高單價王。

台灣房屋岡山7+1加盟店長林建豪表示，87期重劃區受惠於南岡山捷運站交通優勢、以及樂購站前廣場、影城、高醫岡山分院等開發案，讓此一商圈發展熱度，指日可期，因而成為投資人的競搶標的。

他說，雖然目前87期內，尚未開始長房，但周邊商圈發展已逐步成型，未來商場將帶入不少就業人力，相對增加區域住宅需求，等到建商未來正式推案後，將可望成為岡山房市指標熱區，綜合各項利多與建商得標成本來推估，未來推案單價可能上看2字頭。

(工商 )