創作並唱紅〈星星點燈〉、〈水手〉、〈大國民〉等經典金曲的資深唱將鄭智化，結婚後開展事業新領域，重心移往大陸，投身IT產業外也繼續歌唱演出，但他仍透過社群跟粉絲互動，不時分享生活及感想，昨(3/16)就在臉書討論男女話題，竟驚吐：「通常我會去勾引我喜歡的女生」。

鄭智化活躍於90年代華語樂壇黃金時期，在人才與環境並茂的黃金時代，他以創作才子之姿脫穎而出，自小身患小兒麻痺而不良於行的鄭智化，身體的不便讓他靈魂更加強大，這股能量在長大後訴諸於音樂之上，被讚譽為唱出時代下掙扎追求自由的靈魂之聲，被封為「夢想歌手」。

剛剛有個年輕的帥哥問我： 鄭大哥，你年輕時通常是女生追你；還是你追女生？ 我： 我沒女人緣，所以沒女生追我；通常我會去勾引我喜歡的女生，所以算是我追女生吧！ 帥哥聽完我回答說： 那鄭大哥太遜了，我都是女生追我！ 我： 喔........ 帥哥接著說： 小時候我老母拿藤條追我 長大後我老婆拿菜刀追我 我心想，這梗會不會太冷了？！ 由鄭智化發佈於 2021年3月16日 星期二

而如今鄭智化多了社群平台，能分享心情，且內容更加多元，鄭智化昨在臉書po文，表示有位年輕帥哥來問他：「鄭大哥，你年輕時通常是女生追你；還是你追女生？」，鄭智化表示自己沒什麼女人緣，所以沒有女生追他，因此回答：「通常我會去勾引我喜歡的女生，所以算是我追女生吧！」。

沒想到對方聽了之後，竟說鄭智化太遜，自己的話都是女生來追，鄭智化聽了傻眼，帥哥接著解釋原委：「小時候我老母拿藤條追我，長大後我老婆拿菜刀追我」，讓鄭智化臉上瞬間三條線，直呼：「這梗會不會太冷了？！」。

(中時新聞網)