台積電今(17)日除息，股價未如投資人期待的秒填息，反而一路走低，收盤下跌7元，收在604元，加上台指期結算空方占上風，台北股市集中市場加權股價指數以16215.82點作收，下跌97.34點。

台積電除息2.5元，使大盤指數蒸發21.41點，台積電開盤雖以上漲1元、612元開出，隨即回到平盤611元，在買盤追價無力下，股價一路下跌，盤中最低來到602元，下跌9元，跌幅超過1%，5日線、10日線均告失守，並靠近600元整數大關。

台股在電動車族群帶動下，大盤指數一度上攻至16349.21點、上漲36.05點，但在台積電貼息，壓抑大盤指數，聯電、聯發科股價翻黑，富邦金、國泰金也下跌逾2%，IC設計股雖漲跌互見，但之前強勢的金融、食品、塑膠、橡膠等類股都回檔整理，尾盤指數持續下挫，一度下跌146.81點，來到16166.35點。

法人表示，拜登總統簽署紓困法案，美國景氣復甦確立，加上本周FOMC會議對通膨的看法，將有助於美債殖利率的緩和，先前造成美股劇烈震盪的不確定因素鈍化，有利金融市場回穩，短期台股仍將維持在月線上方震盪整理，建議汰弱留強，留意具有業績題材及報價上揚的類股，如金融、塑化、工具機、面板、DRAM、鋼鐵等。

(中時新聞網)