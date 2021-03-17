經濟部長王美花17日接受綠營立委質詢時表示，藻礁公投如果通過，第三天然氣接收站無法如期興建，原本2025的能源配比「5、3、2」，也就是燃氣50％、燃煤30％及再生能源20％將無法達成，勢必要調高燃煤占比。

經濟部17日於立法院經濟委員會進行業務報告，綠營立委邱志偉質詢時表示，若三接無法興建，2025年時的「燃氣」比例仍可以順利達到五成嗎？而且當燃氣拉不上來，燃煤就降不下來，對空污很大影響，所以經濟部有什麼替代方案？

王美花則回應，三接無法興建，確實會影響能源配比，因為三階無法如期會影響大談八、九號機組，約占供電6％，現在備用15％以上，6％影響大。至於空污問題，她說，無論是想辦法設置新機組或是三接尋找新的替代方案來興建，都要經過非常長的時間，「沒有6、7年以上是做不出來的」，目前沒有替代方案，提早蓋好真的才可以趕快減煤。

(工商 )