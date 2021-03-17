【LIVE直播】帛琉泡泡首發團將正式啟動 陳時中今召開記者會說明。（中時新聞網）

台灣和帛琉的旅遊泡泡成真！中央流行疫情指揮中心宣布開放台灣及帛琉旅遊泡泡，在兼顧防疫安全下，振興兩國旅遊及經濟活動，並設下5大原則，包括團進團出、與當地住民區隔、定點接駁等，返台要有5天加強自主健康管理。外交部長吳釗燮說，帛琉總統惠恕仁將於3月28日來台訪問，4月1日搭乘首航班返回帛琉。

根據中央流行疫情指揮中心規劃，台灣帛琉旅遊泡泡的5項原則，包括一、團進團出，不可安排個人行程；二、規劃行程以避開人潮或劃定區域與當地住民區隔為原則，預先選定適當停留地點、旅遊路線；三、採全程定點接駁，接駁交通工具應每日加強清潔消毒；四、旅客僅限入住取得帛琉當地衛生單位認可具「安全防疫相關認證」旅館；五、餐廳用餐需有專屬用餐區及適當分流，妥為規劃入出動線及座位安排，維持適度社交距離。

吳釗燮說，這是兩國第一個對外成立的泡泡，不僅代表優異的防疫表現，也能展現雙方情誼。惠恕仁預3月28日訪台，4月1日返回帛琉，這是惠恕仁上任以來第一次出國訪問，也是疫情以來第一次接待外國元首。

交通部常務次長祁文中表示，交通部初步規劃航班每周2班、每班110人，每周四、日直飛，初期是華航用波音738提供服務，旅行社先以疫前經常操作帛琉旅遊的旅行社為主，也會跟旅遊公會全聯會溝通，盡快對外說明。由於4月1日就是禮拜四，因此建議當天首航，團體旅遊未來會有5天4夜和4天3夜的旅遊團。

指揮中心表示，參加旅遊泡泡的旅客必須6個月內無出入國史、近2個月無居家隔離/檢疫及自主健康管理情形、3個月內未確診新冠肺炎，且出發前配合於機場進行採檢取得核酸（PCR）檢驗陰性報告，另旅客自帛琉返台前無須進行PCR檢測，返台後可免除居家檢疫，並於返台後5天內實施加強自主健康管理，第5天自費採檢陰性後，改為一般自主健康管理至入境後第14天。

指揮中心指出，加強自主健康管理期間，除一起前往旅遊及返台者外，居所應符合1人1室，且有單獨房間與專用衛浴，共同生活者應一起採取適當防護措施，包含佩戴口罩，保持社交距離，不可共食。若沒有出現任何症狀，可以外出，但僅能從事固定且有限度之活動，且不可搭乘大眾運輸，禁止至人潮擁擠場所，採實名制，需記錄每日活動及接觸人員，不可接觸不特定人士，且應全程佩戴口罩及保持社交距離，並於入境後14天內遵守一般自主健康管理應注意事項。

交通次長祁文中表示，初步規劃初期由華航波音738提供服務，並以110名我方團進團出團客為限，另外是官方、國方、或是駐國大使等核可的旅客共48人，初步以航空公司過去經常操作帛琉的旅行社為主，和旅行社全聯會有充分的溝通，目前初步建議，四月一日首航，這天剛好是周四，未來團客可能會有兩種形式，一種五天四夜，另一個是三天兩夜。

祁文中說，會建議，旅客要去買保險，要考慮包含醫療專機後送，以及住院醫療費用。民眾買保險，是一種風險管理，針對台帛旅遊泡泡，建議在原本旅遊保險，建議在這個期間可以考慮增加這兩個項目。

外交部長吳釗燮表示，帛琉總統來台後，在台灣的行程除了由外交部幫他安排高層的會面外，其他都是推廣旅遊的行程，沒有安排到指揮中心與陳時中會面。

(中時新聞網)