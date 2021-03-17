台灣土地正義行動聯盟17日邀集受害民眾前往國民黨中央黨部前，抗議國民黨執政時期放任地方府與財團勾結對台中市烏日區前竹區段徵收一案，在環評、都市計畫、土地徵收皆多有弊端，且已由監察院糾正。居民亦正就環評、都市計畫、土地徵收進行司法救濟中，台中市政府卻仍執意限期要求居民在月底搬遷。民眾也直接點名帶著炒地皮財團老闆的照片，除了受到迫害並懷疑遭到槍擊事故有關連。（鄭任南攝）

各縣市反對土地徵收的台灣土地正義行動聯盟成員，今天上午到國民黨中央黨部抗議，其中以石崗反徵收聯合自救會、反烏日區前竹區段徵收自救會等台中市民居多。（趙婉淳攝）

台中市政府強調，全案辦理過程與行政作業均依法執行。（台中市政府提供）

反對烏日前竹區段徵收自救會等民團，今天到國民黨中央黨部抗議，痛批中市府以「另闢旱溪河道」為名進行徵收，涉及環評、都市計畫、土地徵收等弊端遭監院糾正；並踢爆中市府官員竟以「可以協助延後搬遷期限、可以幫忙喬喜歡的發還土地位置」 為名，向居民索賄。台中市政府強調，全案辦理過程與行政作業均依法執行。

台中市政府地政局表示，台中烏日前竹區段徵收案依據內政部都市計畫委員會99 年9 月21 日第739 次會議及100 年8 月23 日第762 次會議審定之「變更烏日都市計畫主要計畫(配合前竹地區區段徵收開發)案」辦理，總面積110.71 公頃，區內私有土地所有權人總數約為1250人。

依市府104 年辦理意願調查結果，已獲過半私有土地面積地主表態贊成以區段徵收方式開發，並在107 年8 月28 日由內政部准予區段徵收；市府即在107 年10 月2 日辦理公告徵收，現階段也正進行基礎工程施工作業，全區預計113 年完工。

地政局指出，前竹區段徵收為解決烏日發展空間不足問題，以提升現有公共設施服務水準為目的，並配合中央治水政策治理旱溪排水與淹水問題；市府取得截彎取直河道用地，並將原烏日部分農業區變更為住宅區、商業區等都市發展用地及公共設施用地，由內政部在107年8 月28 日核准區段徵收，並於107 年10 月2 日開始公告，都市計畫及區段徵收過程皆依法辦理。

地政局表示，原台中縣政府因考量前竹區段徵收範圍內既有聚落與房屋密集，興建公設困難，因此辦理座談會蒐集民眾意見，對居民進行意願調查，結果顯示和平巷聚落（即陳情人所稱光德路旁百年舊聚落）參與區段徵收意願過半，因此都市計畫僅排除勤農巷及光明路299巷2處。

地政局說，市府兼顧居民施工期間居住需求，以「安置地主優先顧」原則，共規劃「合法建物原位置保留」、「優先分配安置土地」、「一分配戶一住宅單元」、「特別救助金」、「房租補助費」、「二、三級產業安置」以及首創全國「社會住宅安置」、「臨時中繼住宅安置」等8 大措施安置居民，完善照顧地主權益，加強確保當地民眾的住居財產安全，其中申請房租補助費安置戶計182 戶、累計發放近9,000 萬元，特別救助金安置計8 戶；另臨時中繼宅安置戶共17 戶，預計於今年8月份完工驗收後入住。

有關自救會陳情徵收逾土地法三年保留徵收期限，地政局表示，前竹區段徵收案從未依土地法第213條規定呈請核定公布徵收範圍，及禁止土地所有權人為妨礙徵收使用，因此也無土地法第214 條規定逾期保留徵收視為廢止一事；另有關自救會不服內政部核准辦理區段徵收處分所主張事項，也經台中高等行政法院108年度訴更一字第23 號判決原告之訴駁回，並認處分尚屬適法，全案正繫屬最高行政法院審理中。

地政局強調，全案辦理過程與行政作業均依法執行，市府將兼顧當地居民居住權益，持續推動前竹地區發展，以實現「綠活住宅基地」願景，提供優良公共設施、營造友善居住環境，作為台中產業發展及引進人口腹地，結合便利的交通網絡，提供城市發展所需動能。

(中時 )