反對烏日前竹區段徵收自救會等民團，今天到國民黨中央黨部抗議，痛批中市府以「另闢旱溪河道」為名進行徵收，涉及環評、都市計畫、土地徵收等弊端遭監院糾正；並踢爆中市府官員竟以「可以協助延後搬遷期限、可以幫忙喬喜歡的發還土地位置」 為名，向居民索賄。台中市政府強調，全案辦理過程與行政作業均依法執行。
台中市政府地政局表示，台中烏日前竹區段徵收案依據內政部都市計畫委員會99 年9 月21 日第739 次會議及100 年8 月23 日第762 次會議審定之「變更烏日都市計畫主要計畫(配合前竹地區區段徵收開發)案」辦理，總面積110.71 公頃，區內私有土地所有權人總數約為1250人。
依市府104 年辦理意願調查結果，已獲過半私有土地面積地主表態贊成以區段徵收方式開發，並在107 年8 月28 日由內政部准予區段徵收；市府即在107 年10 月2 日辦理公告徵收，現階段也正進行基礎工程施工作業，全區預計113 年完工。
地政局指出，前竹區段徵收為解決烏日發展空間不足問題，以提升現有公共設施服務水準為目的，並配合中央治水政策治理旱溪排水與淹水問題；市府取得截彎取直河道用地，並將原烏日部分農業區變更為住宅區、商業區等都市發展用地及公共設施用地，由內政部在107年8 月28 日核准區段徵收，並於107 年10 月2 日開始公告，都市計畫及區段徵收過程皆依法辦理。
地政局表示，原台中縣政府因考量前竹區段徵收範圍內既有聚落與房屋密集，興建公設困難，因此辦理座談會蒐集民眾意見，對居民進行意願調查，結果顯示和平巷聚落（即陳情人所稱光德路旁百年舊聚落）參與區段徵收意願過半，因此都市計畫僅排除勤農巷及光明路299巷2處。
地政局說，市府兼顧居民施工期間居住需求，以「安置地主優先顧」原則，共規劃「合法建物原位置保留」、「優先分配安置土地」、「一分配戶一住宅單元」、「特別救助金」、「房租補助費」、「二、三級產業安置」以及首創全國「社會住宅安置」、「臨時中繼住宅安置」等8 大措施安置居民，完善照顧地主權益，加強確保當地民眾的住居財產安全，其中申請房租補助費安置戶計182 戶、累計發放近9,000 萬元，特別救助金安置計8 戶；另臨時中繼宅安置戶共17 戶，預計於今年8月份完工驗收後入住。
有關自救會陳情徵收逾土地法三年保留徵收期限，地政局表示，前竹區段徵收案從未依土地法第213條規定呈請核定公布徵收範圍，及禁止土地所有權人為妨礙徵收使用，因此也無土地法第214 條規定逾期保留徵收視為廢止一事；另有關自救會不服內政部核准辦理區段徵收處分所主張事項，也經台中高等行政法院108年度訴更一字第23 號判決原告之訴駁回，並認處分尚屬適法，全案正繫屬最高行政法院審理中。
地政局強調，全案辦理過程與行政作業均依法執行，市府將兼顧當地居民居住權益，持續推動前竹地區發展，以實現「綠活住宅基地」願景，提供優良公共設施、營造友善居住環境，作為台中產業發展及引進人口腹地，結合便利的交通網絡，提供城市發展所需動能。
(中時 )
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