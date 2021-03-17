美國《紐約時報》16日報道，巴西通訊部長法里亞（Fábio Faria）今年2月前往北京，並在華為總部會見了該公司的高層。隨後法里亞在談到與華為的會晤時，承認訪京時提出要求中方提供新冠疫苗，巧的是，兩周後，巴西政府宣布了5G招標規則，華為獲准參加競標。

川普政府過去曾指控華為的設備會引致國安風險，拉攏盟友抵制，巴西是其中一個響應的國家，禁止華為參與該國的5G網路建設。巴西外交部在去年11月曾表示支持美國提出的「潔淨網絡」（Clean Network）計劃，總統博爾索納羅兒子、國會眾議員愛德華多（Eduardo Bolsonaro），更在網上指控華為的5G技術屬中方的間諜活動，使得大陸駐巴西大使館提出嚴正交涉。

不過，美國《紐約時報》16日報道，隨著巴西國內新冠肺炎的死亡人數創下新高，加上危險的病毒變種的困擾下，巴西當局改變態度。巴西通訊部長法里亞（Fábio Faria）今年2月前往北京，並在華為總部會見了該公司的高層，隨後法里亞在談到與華為的會晤時，承認訪京時提出要求中方提供疫苗，巧的是，兩周後，巴西政府宣布了5G招標規則，華為獲准參加競標。

該報道指，南美國家除了巴西之外，智利、墨西哥、秘魯、哥倫比亞、厄瓜多爾和玻利維亞等國，也有購買或接收大陸的疫苗，甚至南美的唯一與台灣有外交關係的國家巴拉圭，也透過智利取得2萬劑大陸製新冠疫苗。

(中時 )