綠委羅美玲今日於立院內政委員會質詢時表示，許多民眾日前連署「珍愛藻礁公投案」，現在若反悔想撤回，是否可以做到？中選會主委李進勇回應，目前依法無據，到了第2階段就沒辦法撤回。

李進勇說，他國確實有撤回連署的法規，但我們沒有，若要修法恐曠日廢時，現階段解決的辦法，就是請當事人向提案人提出撤回連署。若提案人不理睬，可透過《民法》提出訴訟，但等到完結，公投案恐怕也已結束。

羅美玲另指出，現在《罷免法》的罷免條件是「有效同意票數多於不同意票數，且同意票數達原選舉區選舉人總數四分之一以上」，但這對於單一選區而言，門檻太低，對複數選區來說，門檻又太高。

羅美玲表示，中選會應該要扮演更多角色，公投法規也有檢討空間，李進勇說，公投部分會再來檢討，而《罷免法》的主管機關是內政部，中選會是選務機關，若內政部提出討論，中選會也會提供意見。

(中時 )