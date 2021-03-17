買房是人生大事，一棟房屋動輒上百萬、上千萬，花了大把銀子卻買到不好的房子，不但心情煩躁，還會影響健康，甚至發展受阻。運勢命理網站「旺好運」邀請命理專家谷帥臻老師分享居家風水要點，買房購屋要看準時機，也要睜大眼，除了要注意內部屋況、採光、公設、電梯以外，建物外的噪音、管線、冷氣安裝也不能遺漏，才可以避免買到風水不佳的「風水凶宅」。

▍電梯社區、華廈：仔細留心風水還有沒有「氣」

1.採光明亮最重要：注意大樓公共區域採光是否充足，忌陰暗、不開燈。

2.公設荒廢有霉味：公設幾乎未使用已經荒廢產生霉味，住戶人氣無流動。

3.壁癌掉漆要注意：牆壁狀態是否有壁癌或油漆脫落狀態。

4.電梯內整潔乾淨：看電梯的維護狀態是否良好。

5.垃圾分類是否完善：留心社區垃圾是否有分類，有廚餘處理，忌飄散臭味。

6.管理室值班安全性：能否代收物品信件，訪客來訪有把關，讓住戶安心。

7.住戶品質從這觀察：觀察公告內容，是否有多數住戶不繳管理費用，以及違反管委會規定的情況發生，對於住戶品質可以一目了然。

▍中古屋：常忽略「看不見的風水」

1.戶外噪音：是否緊鄰車水馬龍或吵雜的街道？低樓層住戶能否忍受戶外汽機車行駛聲音，怕吵者容易腦神經衰弱。

2.下雨天要看屋：下雨天也是看屋的最佳時間，觀察頂樓是否積水，雨水是否容易打入屋內。

3.建築戶外也重要：從戶外檢視房屋外觀、外推狀況、冷氣安裝、管線問題。

4.建築牆壁不可忘：從屋內窗戶伸頭出去觀察上下左右四周，檢查是否有漏水問題。

5.廚房浴室積水問題：打開廚房以及浴室天花板，檢查存水彎有無累積水漬問題。

6.紗窗髒不髒：紗窗如果嚴重卡垢髒汙，表示空氣品質有問題。

買房前睜大眼，仔細留心上述各項實際的購屋問題，並提前請教專業的風水老師提供風水建議，仔細確認屋況再簽約，才能夠買得安心、放心、定心，購入一個舒適安穩的家。

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(中時新聞網)