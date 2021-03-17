新竹縣議會17日考察東興圳景觀一期工程，縣長楊文科（左）向議長張鎮榮（右）說明二期工程將在6月完工。（羅浚濱攝）

竹北市東興圳景觀一期工程1月底完工啟用，開放式的水域公園馬上吸引周邊社區居民運動休閒，縣議會17日進行地方建設考察，縣議會議長張鎮榮詢問「東興圳讚不讚！」議員們都回稱「讚！」

東興圳整體景觀再造計畫去年因包商關係造成工程嚴重落後，不時遭外界批評，縣議會10月定期會期間議員們也提出許多質疑，縣長楊文科要求文化局對一期工程缺失進行改正，二期工程則在最短時間終止契約，重新招標，盡快施工。

楊文科說，東興圳第一期工程全部完工後開放民眾使用，獲得許多鄉親的肯定與迴響，第二期接續工程的汾陽堂、公三公園及民俗公園」等3個工區，日前已同步進場施工，預計6月底前完工，7月提報客委會結案。

工務處長林鶴斯說明，東興圳景觀再造計畫盡量保留自然綠地，減少各項水泥化的人工設施，因此沒有設置太多兒童遊具場地，而民眾關切的水域安全維護、加強夜間照明、增設洗手台等建議，已納入規畫將陸續執行。

文化局長李安妤說，東興圳景觀再造計畫透過水域治理方式實現生態復育，如今圳道中水草豐沛，公園裡可見白鷺鷥、喜鵲、夜鷺、烏秋、伯勞多種鳥類現蹤，創造動植物多元化棲地的目標，已有明顯成效。

李安妤並說，東興圳不但是都市中難得的水域公園，更具有豐富深厚的歷史人文意涵，為了讓孩子認識生長的土地，規畫栽種抗病蟲性高的台灣原生種植物，並有客家村莊常見的柚子、楊梅、番石榴、虎頭柑等果樹，將可成很好的生態教育和食農教育場域。

(中時 )