後方車輛的行車記錄片曝光，可見遊覽車原本車速不快，但過彎時疑似加速，才失控撞上山壁。（圖／翻攝自臉書爆料1公社）

事故瞬間影片曝 遊覽車撞山後右偏乘客慘噴飛

蘇花公路台9線115K蘇澳段，昨（16）日下午4時發生遊覽車失控撞山壁，造成6死39人輕重傷，肇事原因疑似是駕駛車速過快，過彎時失控自撞，當下左側車體破大洞，許多乘客遭甩出車外；而後方車輛的行車記錄片曝光，可見遊覽車原本車速不快，但過彎時疑似加速，才失控撞上山壁，整輛車之後打橫在路中，車輛後方出現粉碎的車體和疑似乘客的身影。

臉書社團「爆料1公社」上傳1段當時後方車輛的行車紀錄器，影片中可見該遊覽車當時車速不快，在經過前面幾個彎道速度皆正常，不過在經過最後1個彎道時疑似加速，導致整輛車失控，先是左車頭撞上山壁，接著車體向右偏移，打橫在路中，而強大撞擊力道讓車體裂出大洞，噴散的零件與乘客出現在車輛後方的山壁旁，影片中因為揚起大量塵土，僅能些微看見現場零件散落的狀況。

後方車輛的行車記錄片曝光，可見遊覽車原本車速不快，但過彎時疑似加速，才失控撞上山壁。（圖／民眾提供）

蘇花公路16日發生重大死亡車禍，新北市新店區復興里及仁愛里160位21歲到91歲里民，分乘4輛遊覽車到花蓮2天1夜聯誼活動，昨北返之際，其中1輛在行經台9線蘇花公路115K處時，疑似煞車失靈，整輛車猛撞山壁。

遊覽車左後方幾近解體，破了一個大洞，有人遭拋飛出車外當場失去生命跡象，現場哀嚎聲不斷，車上包括司機、領隊共45人全數送醫，經搶救有6人身亡、11人重傷、13人中傷、15人輕傷，檢警正調查肇事原因。

(中時新聞網)