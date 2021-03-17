台灣大(3045)在去年痛失蟬聯8年的電信獲利王，由老大哥中華電(2412)奪回，台灣大總經理林之晨表示，主因為對5G手機補貼比較高，台灣大著眼的是長期發展性，相信該投資2~3年就會看到成效。

林之晨指出，去年電商momo占比台灣大營運貢獻已經超過50%，現在主要的工作就是提升科技事業占比，今年最看好遊戲事業，成長比較高，會是今年一個很大的成長引擎，另外還有帳單代收、數位廣告、OTT、myMusic以及myVedio等。

林之晨表示，台灣大近來EPS表現不若以往，主要是5G開台之後，有鑑於5G手機單價比較高，消費者選擇較長約期的比例更高，台灣大也希望可以讓更多用戶入手5G，所以在補貼款方面會拉高，但是相信該投資在未來2~3年會看到成效，台灣大有自己的長期成長目標，不單單聚焦眼前的短期。

林之晨表示，台灣大是注重長期成長的公司，在5G投入大幅度投資，就難免會衝擊到短期的EBITDA，今年最好是會力穩持平或是減少幅度在兩個百分點以內。

台灣大今年預估營收會成長12~15%，成長幅度超越去年，且明年得繼續成長，今年台灣大定位在一個轉型期，未來的成長一定會很高，且繼續走到中期，就會輪到獲利，台灣大是否會重回獲利王，當然也要看其他業者得狀況，台灣大的科技營收占比貢獻會一直不斷提高，屆時台灣大的對手會再是現在台面上的電信公司，或是其他科技公司，都是值得思考。

中華電去年榮登電信獲利王，一舉擊敗蟬聯8年每股獲利王的台灣大，且今年1月、2月中華電在單月獲利上仍奪得獲利王，回顧電信業獲利，中華電在2010年及2011年分別以4.91元及6.04元拿下電信每股獲利王，但從2012年到2019年連續8年都是由台灣大拿下每股獲利王寶座。

(時報資訊)