鴻海(2317)2021年營運成長動能看旺，且積極進軍電動車領域的長期發展潛力可期，獲外資看好短期股價表現將優於大盤，紛紛調升目標價肯定。利多激勵今（17）日股價開高後放量穩揚，最高勁揚4.08％至128元，創2010年8月底以來逾10年半高點。

美系外資日前出具報告認為，鴻海進軍電動車領域、推動開放平台MIH聯盟，有助搭上電動車發展起飛契機，帶動毛利率及獲利成長。預期若鴻海每組裝100萬台電動車、營益率7％，可望挹注集團營收7％、營業利益19％。

美系外資認為，車廠及新電動車商的業務支持、科技巨擘推動電動車發展、完整的產品組合和全球布局，加上短期蘋果iPhone、Apple Watch及伺服器產品市占率成長激勵，可望推動股價表現優於大盤。將今明2年每股盈餘預期調升8.5％及19％，維持「買進」評等、目標價自130元調升至155元。

日系外資則預期，鴻海若能結盟5～10個電動車客戶、每年出貨量達2～4萬台，則至2025年電動車出貨量將達20萬輛以上，使營收較今年增加3～4％。若鴻海電動車每年出貨量可達超過100萬輛、且營益率達4～6％，則可望挹注鴻海獲利較目前成長達30～40％。

同時，鴻海自去年下半年以來，持續受惠蘋果iPhone Pro系列產品需求強勁，日系外資看好成長動能可望延續至今年上半年，而伺服器、iPad和Macbook業務今年需求亦可望持續強勁，但須觀察立訊成為iPhone高階機種組裝廠後，對明後2年的競爭格局潛在變化。

整體而言，日系外資看好在高階iPhone Pro／Pro Max貢獻增加帶動產品組合優化、數據中心市占率持續成長帶動下，鴻海今年營運將又是豐收年，將今明2年獲利預期調升11％、5％，維持「買進」評等、目標價自103元調升至146元。

(時報資訊)