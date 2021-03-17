「日本311大地震」剛屆滿10週年，引起外界對於台灣核能存續問題的討論。總統蔡英文10日稱，核四周邊斷層經調查潛在風險不斷增加；新北市市長侯友宜今日（17）也針對核廢料放置問題提出質疑。知名節目製作人朱凱翔在粉專「不演了新聞台」指出，產官學界分別在民國70、83、88、90、99年間調查，都未將核四廠址附近任何一條斷層列為「活動」，痛批蔡與民進黨是在散佈謠言製造恐慌，而挑起核廢料問題目的則在挑撥侯與他人關係。

臉書粉絲專頁「不演了新聞台」日前在臉書發文表示，台灣根本沒有不用核電的本錢，現在的缺電問題、空汙議題、生態議題，都可以因為核電獲得紓解。文章直言，不要再講那些白癡蠢話說「核廢料不能處理」了，核廢料處理是專業科學問題，按國際標準是需要百萬年穩定的地層才能存放，不是你高興領幾桶回家就可以，我喜歡放哪裡就放哪裡；而台電早就已經根據這個標準進行過初步調查，台灣具有這樣條件的，只有離島與東部地區的花崗岩層。

「不演了新聞台」表示，科學一直有答案，從頭到尾就是別有用心的政客、幾十年沒拍過電影的導演，或是一知半解的網紅藝人在亂扯。文中痛批蔡政府，整天消費福島核災，但福島核災根本不是核爆，是電力中斷後無法注水冷卻反應堆，造成氫氣爆炸，輻射因此散到空中與海中，這其中包括福島原發設計老舊，東電管理人謀不臧等等因素。反之，台電一直都是被評比為全球數一數二的高效率管理機構，更何況還有政府可以直接下令斷然處置。

「不演了新聞台」指出，民進黨現在就跳針老梗，一是拿核廢料說嘴，但如前所述，那是科學評估，不是嘴砲放你家我家，還是他家這種層次。民進黨意在挑撥新北市長侯友宜，但這議題也不是侯友宜或誰誰誰，高興就能領幾桶帶回家放，台灣西部人口稠密區的地質根本不符存放的條件。

不僅如此，「不演了新聞台」表示，核能安全方面，蔡英文提到的「斷層」，其實台電、經濟部中央地質調查所、中央大學，產官學界分別在民國70年，83年，與九二一大地震之後的88年到90年間進行調查，都沒有活動的跡象，甚至到了99年，官方的中央地質調查所公布的台灣地區活動斷層圖，一樣沒有將核四廠址附近的任何一條斷層列為「活動」，這些都有白紙黑字可考，「請問蔡英文與民進黨現在散佈謠言，製造恐慌的根據又是什麼？」

「不演了新聞台」更反酸：「其實核二廠才是最靠近雙北人口稠密區的核電廠好嗎，你還不是用得不亦樂乎？」

文章一出，網友討論熱烈，紛紛回應：「反核的就只會一直嗆不然核廢料放你家好不好，哪管你什麼科學問題科學解決」、「我只想知道，反核的他家夏天冷氣開不開？」「沒有辦法，因綠能方面政商利益糾葛龐大，日本在福島事件後，又恢復核能運轉，說明它也沒有承受斷掉核電的本錢」、「反核是民進黨騙選票的起源！現在是用抗中來騙選票！悲哀的台灣選民！」

(中時新聞網)