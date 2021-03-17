王建民是球員、教練，現在還多了一個「新銳攝影師」身分，他其實從2009年旅美時就開始攝影，在經紀公司展逸BE HEROES規劃下，將於3月底開始於台北、台南兩地展出攝影作品，從數千張作品中挑選展出，不過王建民相當謙虛，笑說自己不是拍得很好，要辦展覽連自己都覺得不可思議。

王建民今日舉辦展前記者會，他透露在旅美時有不少台灣記者跨海採訪他，當時與攝影記者培養不錯的關係，「攝影記者到美國拍我，想說換我拿你們的相機拍你們。」王建民當時就會請教該如何抓比例、調光線，加上2009年因為大兒子的出生，希望透過相機留下紀錄，因此開始用相機捕捉每一個生活瞬間。

這些年來王建民從美國拍回台灣，除了風景以外，自己也會拍攝家人出遊的照片，此外舉辦棒球訓練營、在12強賽擔任中華隊教練時，也會看到王建民舉起相機，展逸國際企業董事長張憲銘是策展最大推手，他透露看過照片後認為非常有質感，在每一張照片後都有王建民的故事。

前旅美球星、現中信兄弟二軍投手教練王建民(右)將舉辦個人攝影展，左為展逸國際企業董事長張憲銘。（陳怡誠攝）

張憲銘舉例王建民所拍攝美國公路照，就讓人有很多想像空間，「看展覽時可以把自己想像成王建民，設想當初他拍下照片時的背景、心情，公路照可能當時是他在賽季中要移動，觀展時揣測他的心情，可能會有不同的想法。」

而這次展覽將於3月27日搶先在台南林百貨登場，緊接著3月31日在台北大稻埕Olympus Plaza Taipei展出，兩地展期都到4月25日，是免費觀展，而兩邊的場地都有歷史氣息，也是王建民親自挑選，為了滿足心中的「老靈魂」，「這些地方老但是不俗，就像洋基球場很有歷史，有多位有名選手在那裡出賽過，而我也曾踏上去。」

台南、台北展區所展出的照片不同，台南多為台灣景點，作品以台灣為主題，四季麗斑的花木繁盛，節慶張燈結的風俗民情，年代歲月更迭的歷史建築以及充滿度與笑容的棒球。台北則是追求夢想的起點旅美後歷經巔峰、低潮，品嚐過人生的酸甜苦辣，從作品中看見每段旅程的學習、成長以及面對生活的處之泰然。

(中時 )