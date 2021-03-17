由Intel Core i9-11900K旗艦級產品領銜，英特爾（Intel）宣布正式在全球推出第11代Intel Core S系列桌上型處理器（代號Rocket Lake-S）。藉由Intel Thermal Velocity Boost讓最高運作時脈衝上5.3GHz，Intel Core i9-11900K為遊戲玩家與PC效能玩家提供更高的效能表現。

第11代Intel Core S系列桌上型處理器以新款Cypress Cove 微架構為基礎所打造，硬體與軟體轉換效率更好，提升原始遊戲性能。新款微架構對比上一代，為最高時脈核心帶來最高19％的每時鐘週期指令數量（IPC）提升幅度，搭載Intel Xe架構的Intel UHD繪圖晶片更擁有豐富的媒體與智慧型繪圖顯示能力。遊戲與絕大多數的應用程式仍相當仰賴高時脈核心，對於驅動高幀率速率與低延遲，依舊佔有相當重要的地位。

該系列的旗艦級產品為第11代Intel Core i9-11900K，享有最高達5.3GHz、8核心、16執行緒、Intel® Smart Cache容量亦達16MB。可超頻的第11代 Intel® Core桌上型處理器，支援DDR4-3200高速記憶體規格，協助平台推動流暢的遊戲過程與無縫的多工作業。

此世代的改進包括（1）對比上一代IPC效能提升幅度最高達19％。（2）搭載Intel Xe架構的Intel UHD繪圖晶片，最高能夠提升50％繪圖晶片效能。（3）Intel Deep Learning Boost 與Vector Neural Network指令支援加速人工智慧（AI）推論 －大幅度改善深度學習工作負載效能。（4）經強化後的超頻工具與功能，提升超頻彈性以及效能調校與使用體驗。

藉由與200位以上的遊戲開發者緊密合作，英特爾為應用程式帶來許多的遊戲、開發引擎、中介軟體與渲染最佳化，使其能夠汲取第11代Intel Core S系列處理器的優勢，提供更令人興奮的遊戲體驗 。

第11代Intel Core桌上型處理器加入新款超頻工具與功能，擁有更為彈性的調校空間，達成高速表現與優越的遊戲效能。此世代包含即時記憶體超頻功能，使其能夠即時調整DDR4記憶體時脈，H570與B560晶片組更延伸支援記憶體超頻功能，讓使用者藉由超頻獲得更好的體驗，AVX 2與AVX-512電壓保護壓差覆寫，全新的整合式記憶體控制器提供更為寬廣的時序調整範圍，以及Gear 1模式外的Gear 2 支援。

新款第11代Intel Core S系列提供豐富的媒體體驗，從3A級遊戲大作至高解析度串流，再到諸如DDR4-3200支援性、20條PCIe 4.0通道、Intel Quick Sync Video、經強化的媒體支援性（10bit AV1/12bit HEVC解碼與端到端壓縮）、經強化後的顯示功能（內建HDMI 2.0、HBR3），與獨立Thunderbolt 4和支援Intel Wi-Fi 6E等額外功能。

(科技)