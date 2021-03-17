為因應共機侵擾西南空域，空軍參謀長黃志偉在立院表示，空軍今年多編21億元，後續則看共機各情況而定，黃志偉說，以戰備與訓練而言，平均1架F-16戰機，每小時花費成本約15萬元，IDF戰機每小時22萬元，P3反潛機每小時約20萬元。黃志偉是在答詢民進黨立委高嘉瑜質詢時，做上述說明。

(中時 )