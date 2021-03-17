因應共機侵擾西南空域 空軍今年多編21億元 14:372021/03/17 中時 呂昭隆 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 空軍參謀長黃志偉中將（右）在立院備詢。呂昭隆攝 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 為因應共機侵擾西南空域，空軍參謀長黃志偉在立院表示，空軍今年多編21億元，後續則看共機各情況而定，黃志偉說，以戰備與訓練而言，平均1架F-16戰機，每小時花費成本約15萬元，IDF戰機每小時22萬元，P3反潛機每小時約20萬元。黃志偉是在答詢民進黨立委高嘉瑜質詢時，做上述說明。 國民黨搶青年票 侯朱缺席願景營 晶片短缺燒到智慧手機 三星Note新機今年恐難產 (中時 ) #共機 #每小時 #因應 #侵擾 #西南空域 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 華邦電加速興建高雄12吋廠 資本預算131億 04:102021/03/17 財經要聞 北部建商搶灘台中 戰果豐 04:102021/03/17 產業．科技 聚焦資通訊 台灣今年增6654招生名額 04:102021/03/17 話題觀察 空品不良遇掃墓 顧傳統並顧空氣品質 12:572021/03/17 財經 熱門股－中光電 需求看好拚擴產 04:102021/03/17 證券．權證 台北工具機線上展 搶新客 04:102021/03/17 產業．科技 遞延出貨 桓達3月營收拚單月新高 04:102021/03/17 證券．權證 志強-KY 明辦上市前業績發表會 04:102021/03/17 證券．權證 星夢郵輪「探索夢號」2021年跳島遊 雄獅首航祭出優惠價 13:032021/03/17 生活 不能出國…國內消費不手軟！最強2月！國人刷卡2,300億 04:102021/03/17 財經要聞 雲嘉南分署 開辦智慧應用職前訓練班 04:102021/03/17 產業．科技 政治熱門新聞 與顏若芳共用衛浴？王定宇親揭租屋處格局 范世平回一句全場笑了 - 政治 稱對岸市場不穩定 農糧署長胡忠一語出驚人：鳳梨不再銷大陸 - 政治 - 工商 贊成鄉鎮首長改為官派嗎？ 最新民調結果一面倒 - 政治 誰有錯？國台辦曝曾通報鳳梨違規28次 網酸：民進黨已讀不回 - 政治 為何莊人祥不公布AZ疫苗真相 陳揮文爆內幕 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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