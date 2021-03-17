轉眼間即將來到3月底，搜狐網命理專欄點名，摩羯座、天蠍座以及處女座在工作上會有升職加薪的機會，最後幾天將會美夢成真，一掃先前的霉運。

▍1. 摩羯座

摩羯座的人特別上進，熱愛勤奮努力提高生活質量，透過累積沉澱出實力讓大家看到自己，在瞬息萬變的職場上，他們擁有自強不息的工作態度，不會得意忘形，在事業上會有很好的發展前景，實力不容小覷。

摩羯座將會有一大筆財富進帳，可以一掃先前平淡的運勢，贏得了許多人的尊重，收入一定會不斷變多，肯定會給大家留下深刻印象，他們將會在3月底結束苦日子，有機會鹹魚翻身大有成就。

▍2. 天蠍座

天蠍座的人天生有一顆禁得住考驗的強大內心，不怕事業上遇到困難，不僅是商業奇才，工作中更會受到貴人朋友的賞識，他們將在月底財富翻倍增長，事業會蒸蒸日上，替家中帶來很多的財富，而事業上發展順利，自然就會吸引異性的關注，單身的天蠍座有機會尋找到真愛，財運轉好人生同時起航。

▍3. 處女座

處女座的人喜歡自由的生活，事業上的運勢十分不錯，有升職加薪的機會，收入自然也會變多，而心態上進的他會逐漸找到賺錢的好機會，若是解決不了問題可以找朋友幫忙，他們很容易名利雙收，事業運將會持續上升，建議有計劃地做儲蓄或投資，好運將會開始轉向，在3月底迎來富裕美滿的日子。

(中時新聞網)