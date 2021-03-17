南韓31歲人氣女星Jessica (鄭秀妍)，出道多年始終以甜美臉蛋、清新氣質受到大批粉絲的愛戴，加上高超的衣品，讓她成為女粉絲們心目中的流行指標。近日，她為自創的服飾品牌宣傳，在個人社群媒體上曬出一系列穿搭，吸引粉絲的目光。

Jessica 過去曾以女團少女時代成員身份出道，憑著亮麗外表與獨特嗓音，獲得海內外粉絲的喜愛，但自從2015年爆出她因外務過多而被迫退團後，便以獨立歌手的身份繼續活躍演藝圈，還自創時尚品牌「BLANC & ECLARE」成為女企業家兼設計師，去年10月更推出小說《Shine》成為多重身份的全方位藝人。

Jessica近日也為了幫自家服飾品牌「BLANC & ECLARE」宣傳春裝新品，特別在個人IG上曬出穿搭，只見她穿著紅白間隔的外套與同款包臀短裙，內搭白色T桖，並以復古寬髮箍點綴，整體造型看起來甜美又不失個性，但經過強光一照，Jessica白皙又修長的美腿立刻成為矚目焦點，加上冷艷的眼神，電得網友紛紛大讚「我們的公主真美」、「這腿真是不得了」、「紅色代表你的衣服也代表我的心」。

Jessica除了忙著幫自創品牌宣傳外，也積極更新YouTube頻道，分享與家人及妹妹Krystal私下的生活及工作側拍，也經常分享自己的穿搭技巧，真實又俏皮的內容，再度圈入一票粉絲，人氣持續攀升。另外，她也在最近的影片中表示，即將推出第2本新書，令粉絲們相當期待。

【影片來自YOUTUBE，若下架請見諒】

(中時新聞網)