外媒報導，日本本田汽車(Honda Motor)16日晚間表示，因上游供應鏈出狀況，故美國與加拿大大部分車廠將停產一周。本田也承認，下周產量也將受到衝擊影響。

本田指出，北美下周產能會稍減，是因為新冠疫情造成全球港口嚴重塞車，以及車用晶片缺貨，再加上過去幾周的極端氣候所造成。所以，本田美國與加拿大所有車廠都將受到影響。

本田補充，下周北美產量雖受影響，但採購部門與生產小組正在努力解決中，同時也會調整產線運作方式。不過，無法透露具體減產車輛為多少。

本田表示，當生產作業暫停時，本田作業員其實還是可以繼續工作。不過，本田工廠員工早已於15日被通知車廠要減產。

車輛調研顧問業者AutoForecast Solutions指出，本田北美每周產量約三萬輛汽車。不幸的是，本田在安大略省，俄亥俄州，阿拉巴馬州與印第安納州的車廠，全都都遇到生產方面問題。

但本田補充，目前墨西哥廠是維持正常產能，沒有減產。

事實上，目前困擾全球多數汽車製造商的晶片短缺問題，其實是2020年車廠錯估形勢，認為消費者端汽車產品需求將顯著減少，故紛紛抽單。沒想到恰好相反，2020年車市像倒吃甘蔗一樣漸漸熱銷，車商又轉而下急單，希望能增產車用晶片。

不過半導體代工業者早已轉向，承接利潤更高的消費性晶片。所以，會落到車用晶片不夠用的窘境，其實這些車廠自己也脫不了干係。

除了日本本田產能受影響，美國通用與福特汽車，都是目前上游供應鏈不順的受害者。

(時報資訊)