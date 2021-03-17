曾子余（左）得罪好兄弟，納豆曝神秘聲音。（TVBS提供）

納豆、曾子余近日主持TVBS《食尚玩家2天1夜GO》，到淡水出外景，抵達餐廳時，眼尖的曾子余發現一旁有塊用紅繩圍起來的空地，空地上還有一些焚燒過的灰燼，疑似是燒過紙錢的地方。愛開玩笑的曾子余大膽脫口：「這裡該不會發生過命案吧？」沒想到後續竟發生了無法解釋的靈異事件。

當日節目拍攝完畢後，納豆以及曾子余拖著疲憊的身軀，準備驅車返家。步行前往停車空地的路上，納豆耳邊神奇傳來「不要跨台階下，繞路走旁邊」的聲音。聽到聲音的納豆立刻停下腳步繞道而行，曾子余沒多問就準備跨下台階，沒想到一跨下去，反而踩到藏在草叢中的小石頭，整個翻船慘跌。最離奇的是，跌倒的姿勢竟是雙腳下跪，面朝著剛剛開過玩笑、用紅線圍起來疑似燒過金紙的地方，巧合到令製作單位毛骨悚然。

隔次外景，曾子余雖腳踝骨裂傷勢嚴重，仍敬業地裹著石膏現身，還拄著拐杖高喊：「生是食尚人，死是食尚鬼。」納豆才說出自己有聽到神秘提醒聲，讓曾子余好氣又好笑：「這麼重要的事情，怎麼不早點跟我說？」

(中時 )