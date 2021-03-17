迴轉壽司餐廳推出姓名有「鮭魚」同字、諧音，可享消費免費活動。中市1名郭姓女大生今天一早就衝到西區戶政所改名為「郭鮭魚丼飯」，打算吃免費壽司後就改回原名。此外，中市還有人為拚免費壽司，改名「賴鮭魚肚」、「周鮭魚」等，引起一片譁然。台中市民政局長吳世瑋說，申請改名以三次為限，為免費吃壽司而改名，宜三思而行，至今天上午已有15人申請改名「鮭魚」系列。

日本迴轉壽司餐廳「壽司郎」推出姓名諧音活動，姓名中有「鮭魚」同音、同字民眾，17日及18日兩天可享消費免費，但每桌上限6人。

台中市就讀大二的郭姓女學生說，她看到活動廣告覺得很新鮮，今天上午8時一時興起就就近衝到西區戶政所改名為「郭鮭魚丼飯」，她事前未告知家人改名一事，改好名字後才通知家人，家人也未追究責罵，她打算吃找好友享用壽司後，周五就改回本名。

西區戶政所人員回應指出，發現郭女申請改名為「鮭魚丼飯」，有慎重地再次詢問確定，郭女坦稱是為了拚免費壽司活動，吃完就會改回。

台中市府民政局長吳世瑋對此表示，依姓名條例第9條第6款規定，字義粗俗不雅、音譯過長或有特殊原因可申請改名，但以三次為限。他強調，因字義粗俗不雅或有特殊原因並無統一裁量的標準，所以，民眾提出申請，戶政事務所都會受理，台中市今天截至17日中午12時共有15人申請改名。

霧峰事務戶所今天早上9時許受理1例戶籍在高雄的男大生，申請改名「賴鮭魚肚」。他向工作人員表示，是為壽司餐廳活動而改名，母親曾勸退不成，尊重他的決定，在活動後會再改回原名。

台中市北屯戶所今天則勸退1名民眾的申請；北區戶所昨天下午也有1名男子前往申請改名「周鮭魚」，因他已第二次改名，戶所人員提醒他要珍惜姓名價值，該男子表示，改名後當晚要帶5名朋友到壽司店吃免費鮭魚餐。

(中時 )