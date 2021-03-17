台南市東區平實營區計畫開設數千坪大旺夜市，已經完成整地。(讀者提供／曹婷婷台南傳真)

台南市東區平實營區計畫開設數千坪大旺夜市，台南市政府於業者提出申請後，立即將該案移由各權管單位依土地使用分區、環境、交通及當地居民意見納入評估進行審查，經查該地點未於主管機關公告為攤販設置地點範圍，決議駁回申請。

大旺夜市股東之一謝先生說，一切依法申請，在等待市府核發許可，今天聽說被駁回消息，感覺很無奈，他也重申，大旺夜市迄今尚未招商也沒有對外收取任何費用，但外界耳語很多，整件計畫目前被迫宣告停擺。

經發局指出，平實營區設置夜市一案，月初已由祕書長召開跨局處會議聽取權管單位意見，依台南市攤販管理自治條例第4條規定，攤販應設置於主管機關公告地點，由於該地點經查未於主管機關公告為攤販設置地點範圍，決議依法退回該案申請，呼籲有意前往該夜市的攤商，務必確認營業場所適法性，避免造成個人財損，得不償失。

台南市政府表示，如未經許可設置集合攤販，依台南市攤販管理自治條例規定，負責人或代表人將面臨1萬元到5萬元罰鍰，並得按次處罰，因此提醒業者，倘夜市未經核准仍強行營業，市府絕不縱容。後續基於維護市民權益，市府將持續關注案地動態並進行稽查作業，如查有違規行為，將立即由各權管單位依法論處，呼籲業者務必依法行事。

台南市政府重申，一切依法公平、公正辦理，如有違規情事，即請各主管機關依程序查處，此外，市府也將再次請國防部針對此區土地加速開發，同時也應符合市民期待。

(中時 )