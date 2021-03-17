奧運棒球6搶1賽事6月將在台灣登場，指揮中心副指揮官陳宗彥今天說，因應5國選手來台參賽，擬啟動「體育泡泡」，初步規劃參賽者居家檢疫可縮短至5天，採檢陰性後才能參賽。

世界棒壘球總會（WBSC）日前宣布，東京奧運棒球6搶1最終資格賽，將於6月下旬在台灣舉行。衛福部長陳時中今天強調開放觀眾沒有問題，但球員間如何防疫還有待擬定完整防疫計畫。

中央流行疫情指揮中心副指揮官陳宗彥告訴中央社記者，由於6搶1賽事將有5國選手來台參賽，因此將由棒協擬定防疫計畫後送到體育署討論，再送到指揮中心由專家討論這次「體育泡泡」相關防疫措施，目前正式的防疫計畫暫未送到指揮中心。

陳宗彥說，為確保賽事如期舉行，初步規劃國外參賽團隊將可縮短居家檢疫天數，但檢疫天數仍可能維持在5天以上，進行採檢確認陰性後才能參賽，至於在台期間是否採團進團出、限制活動範圍等防疫措施，都有待專家進一步討論。

東奧棒球項目現在已經確定有以色列、韓國、墨西哥及地主國日本，剩下2席從美洲區資格賽及6搶1產出。6搶1資格賽目前確定參與的國家有台灣、中國、澳洲及荷蘭，剩下2支球隊為美洲區資格賽的第2、3名，第一名則是直接晉級奧運。（編輯：張芷瑄）1100317

(中央社)