近年來Lenovo吸收使用者的回饋並持續創新，為ThinkPad X1系列帶來強勢的生力軍。Lenovo今（17）日宣佈官網開賣X1 Nano；旗下第一款可折疊個人電腦ThinkPad X1 Fold和可翻轉的多功能筆電X1 Titanium Yoga也即將上市。

搭載ThinkShield安全性功能的ThinkPad X1 Nano 現可於Lenovo 官網購買，定價NT47,700元起。（Lenovo提供／黃慧雯台北傳真）

重量僅907克的ThinkPad X1 Nano 是史上最輕薄的 ThinkPad。也是Lenovo ThinkPad 系列中首款以Intel Evo 平台為基礎並搭載第 11 代 Intel Core處理器的產品，可在展現高運算速度時兼顧電池壽命表現。X1 Nano搭載Dolby Vision認證的2K 螢幕以 16:10 長寬比提供寬廣視野，100% sRGB 確保畫面清晰、色彩精準。音響系統包括四個擴音器，支援 Dolby Atmos 音效，創造沉浸式音響環境，四支 360 度麥克風則確保使用者進行語音與視訊通話時聲音明亮清晰。

商務筆電首重資料保護機制， X1 Nano 是第一款搭載最新 AI 與生物辨識套件 ThinkShield 安全性功能的 ThinkPad。ThinkShield安全性功能包括最新聲紋辨識與人員偵測，支援零接觸登入、使用者離開啟動裝置安全鎖，以及使用者熟悉的晶片上指紋辨識器。WiFi 6 與選配的 5G技術具備高速連網能力，支援高頻寬連線功能，將隨時開機、隨時連線的效率提升至全新層次，現今工作模式多元，更可促進協作。

X1 Fold可專屬配件提升使用體驗，如Lenovo Fold Mini Keyboard鍵盤、Mod Pen 數位筆以及Lenovo Easel Stand 立架。（Lenovo提供／黃慧雯台北傳真）

耗時五年，ThinkPad X1 Fold 融合使用者熟悉的智慧型手機、平板與筆電功能，將之呈現於單一可折疊的個人電腦裝置，將重塑使用者工作、玩樂、創作與聯繫的方式。作為旗下首款可摺疊筆電，ThinkPad X1 Fold提供分割畫面體驗，摺疊時透過 Lenovo Mode Switcher 應用程式，可自由調整顯示方向以及視窗內容：可顯示左右不同視窗處理多個任務，兩個並排的顯示器如同一本書，方便做比較、記筆記和閱讀；轉個角度讓分割畫面從上到下顯示，下方可直接調出螢幕小鍵盤，讓X1 Fold化身一台功能強大的專業筆電。

ThinkPad X1 Fold僅999克，易於攜帶。搭配WiFi 6連線功能，ThinkPad X1 Fold 可因應全新遠距辦公與多元工作模式，協助時代尖端的使用者無縫轉換，滿足使用者具體需求。不同於以往摺疊螢幕明顯的摺痕，X1 Fold選用水滴型摺疊技術，五個施力點創造出突破科技的細緻摺痕，也是特點之一。ThinkPad X1 Fold 近期將於Lenovo 官網旗艦店開放訂購，可選購的藍牙 Lenovo Fold Mini Keyboard鍵盤（可以磁性附裝於系統中，並支援無線充電）、Lenovo Mod Pen 數位筆（協助使用者記筆記、加註或簽署法律文件）以及Lenovo Easel Stand 立架（可輕鬆將裝置直向或橫向置於桌上）等配件。

今年CES甫登場的ThinkPad X1 Titanium Yoga是史上最薄的ThinkPad產品，具備360度翻轉功能符合多元使用模式。（Lenovo提供／黃慧雯台北傳真）

這次的ThinkPad產品除了打破重量限制，也突破自身的最薄尺寸，ThinkPad X1 Titanium Yoga是史上最薄的ThinkPad產品。厚度僅 11 公釐，卻配備3:2 比例 、13.5 吋的低功耗顯示器，同時支援 Dolby Vision HDR 以及 Dolby Atmos全景聲喇叭系統，更是首批搭載 Dolby Voice技術的機種，可以有效減少背景雜訊和麥克風回聲影響，讓會議通話更清晰。相較於以往使用碳纖維材質，X1 Titanium Yoga以高強度的鈦金屬製成，機身輕薄卻能維持堅固耐用特性。身為X1 Yoga的輕薄機款，X1 Titanium Yoga同樣具備360度翻轉功能符合多元使用模式，搭載支援 vPro安全技術的 Intel 第 11 代 Core 系列處理器，是通過 Intel Evo 平台認證的２合１筆電。

Lenovo積極推行以服務為主的智慧轉型，除了產品更提供解決方案、軟體和服務組合，目前所有 Think 品牌產品皆搭載企業專用版軟體 Vantage。於2020年秋季更新的商用版 Vantage 1.2 為客戶端應用程式，專為企業客戶設計，不只讓終端使用者更新硬體設定更容易，更為 IT 管理員提供特定控制，協助其管理公司內部眾多裝置。

當前工作環境的特色是人員散佈各處，遠距工作比例越來越高，商用版 Vantage 無論使用者身處何地，皆能提供支援，可客製化電池效能、麥克風、顯示器與鏡頭設定，達成最佳語音/影像體驗。該軟體亦可偵測未受信任的 WiFi 網路與自動化 BIOS 與韌體更新，加強安全，確保裝置受到妥善保護，不受新興威脅侵害。終端使用者可一鍵進行系統更新，不須仰賴 IT 服務台協助。

ThinkPad X1 Nano 現可於Lenovo 官網購買，定價為NT47,700元起。搭載 Windows 10 的 ThinkPad X1 Fold 近期將於Lenovo 官網開放訂購。 ThinkPad X1 Titanium預計於 2021年上半年上市。建議售價依上市公告為準。商用 Vantage 1.2 版2020年 10 月 13 日已於全球上市，並搭載於所有新推出的 Think 系列產品中，不須額外收費。目前 Think 品牌舊客戶亦可從 Microsoft store 與 Lenovo 支援網站下載最新版本。

(科技)