中央流行疫情指揮中心今(17)日表示，目前台灣與帛琉都是疫情相對低的國家，希望利用「綠色通道」在保障安全的情況下，重啟兩國觀光，即日起正式啟動「台灣-帛琉安全旅行圈推動施行計畫」，透過相關防疫作為，確保旅遊安全。交通部觀光局配合推動前揭計畫，即日起恢復旅行業組團赴帛琉旅遊及接待帛琉來臺觀光團體入境，並請旅行業者確實依該計畫辦理旅遊事宜。

目前旅遊方式限雙方以觀光事由團進團出(不得擅自脫團亦不可安排個人行程)辦理，初期航班規劃為每週2班，每班入境班機旅客人數上限110人，每週上限220人，後續視實際執行情形及疫情發展滾動檢討旅客人數限額。

至於旅遊行程應依經核定行程進行安排，旅遊全程日數以8日為限(包含抵達日及離境當日)，並配合出入境COVID-19檢測，自台灣組團之旅客到達桃園機場出境時，需先於機場進行PCR檢測，檢驗結果為陰性者始得出發；自帛琉入境團，需檢附出發前3日內採檢之PCR檢驗陰性報告。

觀光局後續亦將配合中央流行疫情指揮中心宣布疫情發展及邊境管制情況滾動檢討，適時調整並公告。

(中時 )