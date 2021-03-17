三國策略手遊《三國群英傳-霸王之業》與日本遊戲開發大廠CAPCOM旗下知名遊戲《戰國BASARA》進行跨界聯動合作，今(3/17)日公開人氣合作武將-伊達政宗的角色資訊，另外銅雀台添增美人－溫橋，擁有增強弓兵、步兵與全兵種抵抗的助力效果。

【奧州筆頭】伊達政宗為《戰國BASARA》系列作主角之一。擁有獨眼龍的外號，自北而下統率奧州的年輕霸主。使用可以同時熟練揮舞六把刀的「六爪流」。與心腹片倉小十郎一起，將一統天下作為目標。與真田幸村為相互認可的競爭對手。

遊戲定位為【統率武將】，擁有強烈的領袖魅力並且精通異國文化的國際派，技能皆以英文作為命名，技能【WAR DANCE】無效伊達政宗所在部隊的防禦，進而提升所在軍團整體攻擊力；【CRAZY STORM】擔任主將時可大量增加帶兵數；突破技【TESTAMENT】則是『提升集結全兵種連擊，特殊士兵額外提升10%』，捨棄防禦轉為攻擊，十分符合伊達政宗的強硬風格！

《奧州筆頭－伊達政宗》。(圖/宇峻奧汀提供)

新美人溫橋：晉城溫家長女，擁有著堅毅、隱忍與孤獨的性格，因家族衰敗沒落，而一肩承擔起當家者的責任，憑藉著天才般的經商能力，讓家族重新獲得一席之地；與美人親密度達50級時，可開啟第三個美人助力效果。【營營】可替主公的農莊帶來更多的資源產出、【臂力】可增加弓兵、步兵的攻擊力、【抗衡】增加全兵種抵抗，當美人親密度達25、40、75級時，可解鎖專屬技能，最高可裝備三個。

背負家族興起的重責大任-美人溫橋登場！ (圖/宇峻奧汀提供)

即日起～3/23 23:59為止，當主公麾下武將已擁有【戰國BASARA聯動武將】真田幸村、春日、伊達政宗時，可透過活動頁面以1:1的數量兌換聯動武將的將魂，尚未突破武將的主公們，請把握最後的機會唷！

聯動武將將魂限時兌換活動開啟。(圖/宇峻奧汀提供)

《三國群英傳-霸王之業》將持續帶來更多新系統、新玩法，期待您一起來共創皇朝霸業！

(科技)