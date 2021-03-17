被稱為華爾街「恐慌指數」的芝加哥期權交易所波動率指數（VIX）週二降至新冠疫情爆發以來的最低水平，美國股市創下新高，原因是人們預期財政刺激和疫苗接種取得進展的跡象將刺激更廣泛的經濟反彈。

該指數較早時一度下跌0.70點，至19.33點，這是自2020年2月21日以來的最低水平，之後略有回升。

去年3月美國疫情爆發後，標普500指數一度大跌約三分之一，將VIX指數推至85.47點，接近全球金融危機期間創下的歷史高位。

但自那以來該指數一直在回落，標普500指數已從去年3月的低點反彈80%，週二在科技股的帶動下創下新高。

最近幾周，隨著疫苗在美國的推廣，投資者似乎對疫情的發展軌跡更加樂觀。

在美國銀行進行的月度調查中，基金經理們一年來首次沒有將新冠病毒列為市場最大的「尾部風險」，而是提到了通膨。

不過，目前VIX指數仍高於2019年平均15.4的水平，表明部分投資者繼續保持謹慎立場。

薩斯奎漢納國際集團（Susquehanna International Group）的分析師克里斯‧墨菲（Chris Murphy）在一份報告中表示：「新冠病毒導致的波動率飆升仍在投資者的記憶中揮之不去。儘管近期波動率有所下降，但新冠疫情帶來的創傷可能會讓投資者在降低中長期波動性方面猶豫不決。在巨大的金融危機之後，我們看到了非常相似的情況。」

(中時新聞網)