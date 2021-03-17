女星陳美鳳保養得宜，64歲的她以凍齡顏值和前凸後翹的好身材，因此被受封是「最美歐巴桑」，而形象親切、脾氣好的陳美鳳，平時樂於在社群網站和粉絲分享生活日常，陳美鳳今（17日）則曬出上身只圍浴巾照，畫面超養眼。

照片中，陳美鳳上身只圍浴巾、頭包毛巾就入鏡，傲人上圍曲線全都露，而陳美鳳手輕靠後腦，讓她美背、白嫩肌膚被看光，養眼畫面讓網友眼睛大吃冰淇淋，畫面相當愜意，同時，陳美鳳也發文寫下：「梳洗一下準備開工#一早抵達屏東 #好像渡假其實是工作」。

陳美鳳上身只圍浴巾就入鏡，畫面超養眼。（圖／取材自陳美鳳 MeiFen臉書）

陳美鳳辣照釣出方馨直呼：「哇嗚」、向娃也直呼：「背後很美，前面更美 工作辛苦吃苦當吃補」，網友紛紛大讚：「哇身材很好欸」、「犯規...捨不得離開那～視線」、「鳳鳳真的好美，膚質也好光滑，工作時也能邊欣賞美景」、「擦鼻血中」、「漬漬漬 這個背影 根本28」，也有人提醒陳美鳳要注意浴巾不要掉了。

其實陳美鳳上月才宣布，重返八點檔《黃金歲月》，這也是她暌違6年後終於回歸，該戲描述歌廳秀故事，演員不只有從歌廳秀出身陳美鳳，還集結王彩樺、陳仙梅、李之勤以及洪都拉斯等演員。由於劇組正在屏東拍戲，同劇的演員王彩樺日前也曬出飯店照，透露自己在拍戲空檔運動，並曬出俏皮跳舞片段，模樣相當可愛，還釣出陳美鳳留言：「好像在國外喔 開心的咧」。

(中時新聞網)