台北人妻阿霞（化名）發現丈夫華哥（化名）外遇就已經夠傷心，得知公公私下喊小三「媳婦」更是難堪致極。阿霞提告求償，小三辯稱，阿霞與華哥早就分居，且她與華哥分手後9個月，阿霞才提告，沒有道理。不過台北地院法官認為小三說的都沒理，阿霞配偶權確實遭侵害，判小三得賠30萬元。可上訴。

根據判決書，阿霞指控，小三因公司業務關係與丈夫華哥搭上線，明知華哥已婚仍展開交往，經常在外約會、過夜。華哥甚至曾向他人提到，雙方是以結婚生子為前提交往，，就連公公私底下也會叫小三「媳婦」，令她精神上承受莫大痛苦。

小三坦白承認與華哥交往10個月，且知道他尚未離婚，不過兩人交往時僅有牽手、親吻等行為；此外，小三辯稱，阿霞與華哥早就分居，兩人感情破裂不關自己的事；且自己與華哥分手後過了長達9個月，阿霞才提告，難認有侵害配偶權。

不過台北地院法官審理認為，小三與華哥有交往事實，而阿霞想何時提告是她的權利，不容他人置喙，判小三應賠償阿霞30萬元，全案仍可上訴。

(中時新聞網)