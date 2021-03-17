衛福部長陳時中17日宣布，開放臺灣及帛琉旅遊泡泡，希望在兼顧防疫安全下，振興兩國之旅遊及經濟活動。為將感染及傳播風險降到最低，確保旅遊泡泡安全及順利推動，旅遊行程規畫須符合五大防疫原則。

（一）團進團出，不可安排個人行程。（二）規畫行程以避開人潮或劃定區域與當地住民區隔為原則，預先選定適當停留地點、旅遊路線。（三）採全程定點接駁，接駁交通工具應每日加強清潔消毒。（四）旅客僅限入住取得帛琉當地衛生單位認可具「安全防疫相關認證」旅館。（五）餐廳用餐需有專屬用餐區及適當分流，妥為規劃入出動線及座位安排，維持適度社交距離。

陳時中提到，參加旅遊泡泡的旅客有4大條件，第一，必須6個月內無出入國史，第二，近2個月無居家隔離／檢疫及自主健康管理情形，第三，3個月內未確診COVID-19，第四，出發前配合於機場進行採檢取得核酸（PCR）檢驗陰性報告。另旅客自帛琉返臺前無須進行PCR檢測，返臺後可免除居家檢疫，並於返臺後5天內實施加強自主健康管理，第5天自費採檢陰性後，改為一般自主健康管理至入境後第14天。

指揮中心進一步指出，加強自主健康管理期間，除一起前往旅遊及返臺者外，居所應符合1人1室，且有單獨房間與專用衛浴，共同生活者應一起採取適當防護措施，包含佩戴口罩，保持社交距離，不可共食。

陳時中說，若沒有出現任何症狀，可以外出，但僅能從事固定且有限度之活動，且不可搭乘大眾運輸，禁止至人潮擁擠場所，採實名制，需記錄每日活動及接觸人員，不可接觸不特定人士，且應全程佩戴口罩及保持社交距離，並於入境後14天內遵守一般自主健康管理應注意事項。

(工商 )