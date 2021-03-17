土耳其57歲母親古賽倫（Gulseren）在街頭賣花十多年，供女兒柏姿庫特就讀英國名校牛津大學，引起當地電視台關注，不過最終真相大白，原來柏姿庫特根本不是牛津高材生，還拿母親辛苦錢享受奢侈生活，引發譁然。

土耳其25歲正妹柏姿庫特（Merve Bozkurt）誆騙57歲母親古賽倫（Gulseren）就讀英國名校牛津大學，讓母親每天在街頭賣花供養她學費，感人故事還獲得電視台報導，不過最終真相大白，原來柏姿庫特根本不是牛津高材生，還拿母親辛苦錢享受奢侈生活，引起網友砲轟「邪惡」。

英國《太陽報》（The Sun）報導，57歲的土耳其婦女古賽倫過去10多年來都在土耳其南部城市安塔基亞（Antakya）的一座墓園附近賣花，她靠著賣花賺來的辛苦錢養活一家人，供養兒女攻讀大學，還讓女兒柏姿庫特入讀英國牛津大學。

獲當地電視台採訪後，古賽倫的感人故事馬上在網路上引起討論，甚至還有熱心民眾發起募資，資助柏姿庫特完成牛津大學第5年課程。

當時古賽倫接受電視台訪問時提到，丈夫工作不穩定，因此她賣花資助孩子念書，她還說，對一個健康的人來說，工作是最棒的事，能夠把自己賺來的錢花在孩子身上是很棒的事，「我希望每一位女性都能工作，自立自足。」

柏姿庫特當時接受電視台採訪時也曾描述母親辛苦工作的情況，包括自己種花、去山上採花，哥哥也因此順利完成大學學業，知道自己和哥哥就是「母親的一切」，「她深愛著我們。」

"Daughter faked winning place at Oxford uni to con penniless mum into selling flowers for YEARS to fund luxury lifestyle" https://t.co/Ex7f3Oai6E pic.twitter.com/YRoLKYbBVu — Jim Dickinson (@jim_dickinson) March 16, 2021

她當時甚至表示，從牛津大學畢業後，希望成為一名神經外科醫生，「母親曾告訴我，如果不能就讀好大學，她就不會讓我繼續念書，因為她一生都很辛苦，不希望努力白費」，她更在專訪中信誓旦旦表示，「我不會揮霍母親的努力，我會讓她感到驕傲。」

不過古賽倫及的柏姿庫特故事火紅之後卻被起底，原來牛津大學裡根本沒有叫作柏姿庫特的學生。謊言被拆穿後，柏姿庫特公開道歉，承認自己捏造故事，讓大家相信她真的是牛津高材生，甚至連自己都相信了，對於讓母親生氣感到抱歉。

她說自己其實在土耳其另一座城市的房地產公司上班，連護照都沒有，更不用說入讀牛津大學。

感人故事大翻轉後，柏姿庫特被網友砲轟「邪惡生物」、「丟臉」、「不配擁有這樣的媽媽」。

(中時新聞網)