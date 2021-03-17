大陸今年1月起對入境者進行肛篩，而成都8月要辦理世界大學運動會，台灣選手前往參賽會面臨肛篩，造成恐慌。立委今天要求不能讓台灣選手入大陸時被肛篩，教育部長潘文忠表示將進行跨部會協商找出解決方法。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，每個國家都有自己的防疫要求，只要是安全，我們都尊重。

潘文忠今天到立法院進行業務報告，對於我國選手備戰東京奧運，他表示，東京奧運在今年7月23日至8月8日舉辦，目前我國已取得9項運動種類及31席參賽資格，包括射擊5席、射箭6席、田徑1席、游泳2席、體操5席、自由車1席、桌球6席、馬術1席及拳擊4席。

民進黨立委黃國書今天質詢指出，疫情中心已經決定讓參加東京奧運的選手優先施打疫苗，但他要問選手可以選擇打哪一種疫苗嗎？潘文忠回應，對於東奧選手施打什麼疫苗，由疫情中心決定。

陳時中表示，每個國家對防疫都有自己的要求，他們要是覺得說要怎麼做對他們國家是安全的，我們尊重，但他強調，還是希望透過呼籲協商，其實台灣的鼻咽檢驗安全性已經足夠，「這要溝通，但還是尊重。」

(中時 )