市議員陳文政17日痛批北區中德段社會住宅選址太草率，若強硬推動恐長期影響當地交通與生活。（陳世宗攝）

「聯外道路6米寬、還嚴重臨停，有辦法塞得下270戶車流量嗎？」市議員陳文政17日痛批北區中德段社會住宅選址太草率，竟選擇北區一塊僅完工2年的停車場作為社宅基地，若強硬推動恐長期影響當地交通與生活。台中市住宅發展工程處指出，土地產權為國防部所有，說明會未通知市府參與。

台中市議會17日進行臨時會專案報告，針對北區社會住宅規劃，陳文政說，內政部住都中心為趕上社宅8年12萬戶進度，逕自挑選北區忠明路一座僅完工兩年停車場，做為社會住宅預定基地；該地點雖鄰近交通幹道，但聯外道路僅有6米寬，無法負荷270戶社宅所產生車流量。

陳文政批評說，住都中心召開說明會，僅邀請地方里民與民代與會，不見市政府列席，整場說明會結論就是要地方居民「吞下去」，讓這些市民朋友感到相當無力；他質疑市政府社宅選址應屬於都市計畫範疇，卻任由中央住都中心宰割，「市政府的角色到底是什麼？」

陳文政強調，社宅興建的腳步不能放緩，但選址作業應合情、合理；相較舊市區選址較多侷限，重劃區的市地則街廓方正、道路大條；「誰說重畫區只能蓋豪宅」，尤其蓋一間社宅要花50年才能回本，市府應以長遠的眼光，主動積極做好社宅選址的工作。

台中市住宅發展工程處指出，北區中德段社宅土地產權為國防部政治作戰局所有，後續將由國家住宅及都市更新中心出資興建、管理營運，並無與市府合作；該中心召開地方說明會未通知市府參與，針對交通、停車等問題，將請住都中心再審酌評估，加強在地溝通。

(中時 )